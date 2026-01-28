Palmeiras aposta em bom retrospecto em estreias para largar bem no Brasileirão

Verdão estreia fora de casa e tenta manter histórico positivo na rodada de abertura da competição / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras dá o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (28), quando enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, às 19h, pela rodada de abertura da edição de 2026. Fora de casa, o Verdão tenta começar a caminhada rumo ao 13º título nacional com um resultado positivo. Além disso, busca repetir o desempenho consistente que costuma apresentar em estreias recentes do torneio. O retrospecto palmeirense nas primeiras rodadas do Brasileirão reforça o otimismo. Considerando as últimas dez edições da competição, o clube alcançou um aproveitamento de 60% nos jogos inaugurais. São cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Os tropeços aconteceram diante do Ceará, em 2022, por 3 a 2, e contra o Flamengo, em 2021, pelo placar mínimo.

Entre os resultados positivos, o Palmeiras venceu o Vitória em 2024 (1 a 0), o Cuiabá em 2023 (2 a 1). Além de aplicar goleadas marcantes sobre Fortaleza em 2019, Vasco em 2017 e Athletico-PR em 2016, todas por 4 a 0. Já os empates ocorreram contra Fluminense (1 a 1), em 2020, Botafogo (1 a 1), em 2018, e o próprio Atlético-MG, em 2025, quando as equipes ficaram no 2 a 2.