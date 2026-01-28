Odair elogia postura do Athletico e destaca “regularidade” no Brasileirão

Técnico valoriza organização defensiva e afirma que equipe soube se adaptar ao jogo contra o Inter / Crédito: Jogada 10

O Athletico estreou com vitória na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (28). Após o apito final, o técnico Odair Hellmann elogiou o desempenho do time e destacou a postura adotada pela equipe em Porto Alegre. Vale lembrar que o Furacão disputou a Série B no ano passado. Para o treinador, o resultado foi construído a partir de uma atuação consistente e bem planejada. Ele destacou ainda que o Athletico soube pressionar quando era necessário e impedir que o adversário conseguisse desenvolver seu jogo.

“Fico muito feliz pela vitória e pela forma como a equipe se comportou. Quando o jogo exigia que a gente subisse as linhas e apertasse, conseguimos tirar a saída do Internacional e ainda criar chances de gol”, afirmou Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

O técnico também ressaltou a capacidade do Athletico de alternar o posicionamento conforme a necessidade da partida. “Foi um time bem competente defensivamente, organizado. Atacou com as linhas altas quando precisava e recuou quando o jogo pedia”, explicou. Ele ainda destacou que as melhores oportunidades do confronto foram criadas pelo Furacão. Ao falar sobre o futuro, Odair lembrou que a competição é longa e que o time ainda pode evoluir.

“Isso não quer dizer que no próximo jogo não precisaremos melhorar e buscar mais posse de bola, porque também temos essa qualidade. Vamos analisando jogo a jogo, porque o Brasileirão exige regularidade”, afirmou. A vitória ampliou a sequência invicta do Athletico diante do Internacional para cinco partidas, mantendo a série desde 2022. Odair também comentou seu retrospecto positivo contra o ex-clube: “Desde que saí do Inter, em 2019, sempre que voltei aqui saí com a vitória. Hoje não foi diferente, fui mais uma vez abençoado.”

O treinador também comentou o desempenho da dupla colombiana que participou do gol. Ele destacou a importância coletiva de Viveros e afirmou que o jogador viveu um período difícil na preparação, por questões pessoais, o que prejudicou seu ritmo. “O Viveros foi importante no coletivo e teve duas chances claras. Ele tem qualidade e vai repetir isso em outras partidas”, disse. Sobre Mendoza, Odair reforçou a confiança no atacante e pediu apoio da torcida.