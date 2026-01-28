Na volta ao Flamengo, Paquetá vai morar provisoriamente em mansão no Rio

Na volta ao Flamengo, Paquetá vai morar provisoriamente em mansão no RioMeio-campista ainda não conseguiu construir sua residência e se instalará em imóvel construído para seus pais em condomínio de luxo
O meio-campista Lucas Paquetá sacramentará seu sonho de retornar ao Flamengo, seu clube formador. Em seu retorno ao Rio de Janeiro depois de oito anos pela transferência para a Europa, em um primeiro momento ele irá morar provisoriamente em um imóvel que construiu. No caso, uma mansão que ergueu em um condomínio de alto padrão, na Barra da Tijuca, para presentear seus pais. Bairro que é a prioridade para a moradia da maior parte dos jogadores na cidade.
No período em que realizará sua mudança de volta para o Brasil, já que deixará a Inglaterra, Paquetá vai ficar alguns dias na casa, que estruturou para os pais. No caso, enquanto procura e decide um local definitivo para residir e se fixar. A nova casa temporária do meio-campista é composta predominantemente por cores neutras. No caso, em que há a presença do branco, marrom e tons terrosos.
Tentativas de Paquetá e esposa em construir lar
Logo na entrada principal, a mansão tem à disposição uma escada exuberante de formato curvilíneo. Além disso, o item se destaca por ter bastante claridade, pela sua funcionalidade e por ser parte importante da decoração da extensa sala de estar. Lucas Paquetá e sua esposa, Duda Fournier, ainda não tiveram êxito em iniciar a construção de sua moradia dos sonhos em seu país natal. Os dois até contrataram uma construtora em 2019 para este objetivo, porém não houve cumprimento do planejamento.
Afinal, em uma postagem nas redes sociais, a companheira do meio-campista relatou que a empresa teria tentado enganá-los. Posteriormente, em 2024, o casal comprou a sua primeira residência no Rio de Janeiro, mas de forma temporária. Deste modo, o seu retorno ao Flamengo e ao Brasil lhe permitirá estar próximo de uma eventual obra para construir a casa. Além de dinheiro e mais tempo para observá-la, caso seja colocada em prática.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.