Na volta ao Flamengo, Paquetá vai morar provisoriamente em mansão no Rio

O meio-campista Lucas Paquetá sacramentará seu sonho de retornar ao Flamengo, seu clube formador. Em seu retorno ao Rio de Janeiro depois de oito anos pela transferência para a Europa, em um primeiro momento ele irá morar provisoriamente em um imóvel que construiu. No caso, uma mansão que ergueu em um condomínio de alto padrão, na Barra da Tijuca, para presentear seus pais. Bairro que é a prioridade para a moradia da maior parte dos jogadores na cidade.

No período em que realizará sua mudança de volta para o Brasil, já que deixará a Inglaterra, Paquetá vai ficar alguns dias na casa, que estruturou para os pais. No caso, enquanto procura e decide um local definitivo para residir e se fixar. A nova casa temporária do meio-campista é composta predominantemente por cores neutras. No caso, em que há a presença do branco, marrom e tons terrosos.