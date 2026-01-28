Mirassol x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Cruz-Maltino visita o Leão Caipira pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Times se enfrentam quinta-feira, às 20h, no Maião

Nesta quinta-feira (29), começa o Brasileirão para o Vasco. O Cruz-Maltino enfrenta o Mirassol, que foi a sensação da edição anterior, no Maião, às 20h (de Brasília). No ano passado, o time carioca perdeu os dois jogos para o Leão Caipira. Dessa forma, a partida pode ser encarada como uma revanche para os vascaínos.

A Voz do Esporte não marca bobeira e transmite o embate, ao vivo, a partir de 18h30. Christian Rafael narra a peleja, João Miguel Lotufo comenta, e Vanderlei Lima reporta.