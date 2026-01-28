Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan tenta contratar zagueiro do City no fim da janela

Jogador vê transferência com bons olhos para ganhar minutos e garantir presença na seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026
O Milan pretende aproveitar os últimos dias da janela de transferências neste início de ano para tentar a contratação do zagueiro Nathan Aké, do Manchester City. A informação é dos jornalistas Matteo Moretto e Fabrizio Romano, especialistas no mercado europeu.

LEIA MAIS: Arábia Saudita quer Dembélé após a Copa do Mundo de 2026

Segundo eles, o City não vê com bons olhos a saída do defensor holandês neste momento, mas o clube italiano segue insistindo e espera obter uma resposta positiva dos ingleses nos próximos dias.

Ainda de acordo com a imprensa italiana, Aké, de 30 anos, estaria disposto a reduzir o próprio salário para viabilizar a transferência para o Milan. Canhoto, o jogador atua tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo e busca mais minutos em campo. O objetivo do atleta é garantir presença na seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026.

Nesta temporada, o defensor soma 20 partidas em todas as competições. No entanto, tanto na Premier League quanto na Champions, tem sido utilizado majoritariamente como opção no banco de reservas sob o comando de Pep Guardiola.

