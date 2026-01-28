Milan tenta contratar zagueiro do City no fim da janela

Jogador vê transferência com bons olhos para ganhar minutos e garantir presença na seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

O Milan pretende aproveitar os últimos dias da janela de transferências neste início de ano para tentar a contratação do zagueiro Nathan Aké, do Manchester City. A informação é dos jornalistas Matteo Moretto e Fabrizio Romano, especialistas no mercado europeu. LEIA MAIS: Arábia Saudita quer Dembélé após a Copa do Mundo de 2026

Segundo eles, o City não vê com bons olhos a saída do defensor holandês neste momento, mas o clube italiano segue insistindo e espera obter uma resposta positiva dos ingleses nos próximos dias.