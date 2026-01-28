Milan tenta contratar zagueiro do City no fim da janela

Milan tenta contratar zagueiro do City no fim da janelaJogador vê transferência com bons olhos para ganhar minutos e garantir presença na seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026
O Milan pretende aproveitar os últimos dias da janela de transferências neste início de ano para tentar a contratação do zagueiro Nathan Aké, do Manchester City. A informação é dos jornalistas Matteo Moretto e Fabrizio Romano, especialistas no mercado europeu.
Segundo eles, o City não vê com bons olhos a saída do defensor holandês neste momento, mas o clube italiano segue insistindo e espera obter uma resposta positiva dos ingleses nos próximos dias.
Ainda de acordo com a imprensa italiana, Aké, de 30 anos, estaria disposto a reduzir o próprio salário para viabilizar a transferência para o Milan. Canhoto, o jogador atua tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo e busca mais minutos em campo. O objetivo do atleta é garantir presença na seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026.
Nesta temporada, o defensor soma 20 partidas em todas as competições. No entanto, tanto na Premier League quanto na Champions, tem sido utilizado majoritariamente como opção no banco de reservas sob o comando de Pep Guardiola.