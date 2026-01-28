Mercado de quarta (28): Vasco anuncia atacante, e Fla acerta com Paquetá

Cruz-Maltino divulga contratação de Brenner, ex-Udinese, e Paquetá já se despede do West Ham rumo ao Fla; veja mais do mercado / Crédito: Jogada 10

A quarta-feira (28/1) marca o esperado retorno do Brasileirão 2026. No entanto, ainda há espaço para novas contratações, já que a janela de transferências segue aberta. O Vasco, por exemplo, anunciou atacante novo, enquanto o Flamengo acertou de vez a repatriação de Lucas Paquetá. Já o Palmeiras segue em negociação para vender Raphael Veiga ao futebol mexicano. Veja mais do mercado com o Jogada10! LEIA MAIS: Mercado de terça (27): Corinthians encerra negociação com São Paulo por Alisson

Vasco anuncia atacante O Vasco da Gama anunciou, na tarde desta quarta-feira (28), a contratação do atacante Brenner, de 26 anos. O Gigante da Colina adquiriu os direitos econômicos do atleta junto a Udinese, da Itália. O vínculo do atacante com o Cruzmaltino será até dezembro de 2029.

A contratação de Brenner vai custar ao Vasco cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 40,4 milhões na cotação atual). 5 milhões de euros serão parceladamente em quase três anos. O restante representa o bônus por jogos disputados. Raphael Veiga mais perto do América-MEX O meia Raphael Veiga deu sinal verde para que seu representante e o Palmeiras deem sequência às tratativas com o América, do México. O jogador foi informado sobre a proposta apresentada ao seu estafe e avalia de forma positiva a possibilidade de atuar fora do país em um novo mercado. O atleta enxerga a negociação como uma chance de realizar uma última grande movimentação na carreira. A oferta inicial do clube mexicano prevê um empréstimo com opção de compra, que pode virar uma obrigação caso metas esportivas acabem sendo alcançadas. Embora os valores não tenham sido divulgados, eles são considerados satisfatórios tanto pelo Palmeiras quanto pelo atleta, o que mantém o negócio em pauta.

Flamengo contrata Lucas Paquetá e agita o mercado O Flamengo acertou nesta quarta a contratação do meia Lucas Paquetá, que estava no West Ham, da Inglaterra. Após uma longa novela, o Rubro-Negro chegou a um acerto com o clube inglês para repatriar o jogador, formado em suas categorias de base. Para contratar Lucas Paquetá, o Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões). Esta é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando a recente compra de Gerson pelo Cruzeiro, que atingiu 27 milhões de euros (R$ 187 milhões). O Rubro-Negro pagará um valor imediato, além de três parcelas: uma em 2026, uma em 2027 e outra em janeiro de 2028. O West Ham anunciou que aceitou a proposta rubro-negra. Fluminense empresta lateral O Fluminense negocia a saída do lateral-esquerdo Léo Jance. Sem espaço no time profissional, o jovem deve ser emprestado ao Náutico até o fim da temporada, de acordo com informações do “ge”. Ainda não há um acordo. Contudo, a negociação está em estágio avançado e as partes devem chegar a um consenso nos próximos dias.