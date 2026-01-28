Memphis usa espaço de Neymar e brinca com craque antes de jogo do Corinthians

Holandês utilizou cabine de Neymar no vestário da Vila Belmiro e convidou o jogador para defender o Timão

A partida do Corinthians como mandante na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (28), gerou mais um capítulo da amizade entre Memphis Depay e Neymar. O holandês utilizou a cabine do craque brasileiro no vestiário do estádio.

Neymar aproveitou a oportunidade e postou uma foto do camisa 10 do Timão com sua imagem de fundo. Em um gesto de amizade, o craque santista disse que o holandês poderia utilizar o espaço e destacou que a rivalidade só existe dentro de campo.