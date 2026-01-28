Maycon lamenta empate do Atlético-MG e faz alerta para o elenco

Apesar da frustração, meio-campista destacou desempenho do Galo e afirmou que equipe pode competir por coisas grandes / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Maycon lamentou o empate do Atlético-MG por 2 a 2 com o Palmeiras. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (28), na Arena MRV, na estreia do Brasileirão. O jogador afirmou que a equipe vinha bem no jogo antes de sofrer o segundo gol do adversário. “Acho que fizemos o placar de dois a um (de virada) com mérito. Acho que conseguimos controlar (o jogo), e o momento que a gente estava controlando já tomamos um gol”, afirmou o meio-campista. Na sequência, Maycon deixou um recado ao elenco, pensando na sequência da temporada.

“São erros que a gente não pode cometer durante o campeonato, independentemente da equipe (adversária). Acho que, pela partida que a gente fez, merecemos um resultado melhor. Agora é trabalhar para corrigir os erros que a gente teve hoje, e não repetir nos próximos jogos”, disparou o jogador.