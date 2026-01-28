Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liga Europa conhecerá seus classificados às Oitavas nesta quinta-feira, 29/1

Rodada define o G-8, com vaga direta, os times que terminarão do 9º ao 24º lugares (repescagem), além dos últimos eliminados
Nesta quinta-feira, 29/1, rolará a definição dos classificados às oitavas de final e à repescagem, além dos eliminados,  da Liga Europa. Assim, para ninguém levar vantagem, todos os 18 jogos serão no mesmo horário, às 17h (de Brasília).

O regulamento é exatamente igual ao da Champions League. Assim, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times entre o 9º e o 24º lugares disputarão a repescagem. Por outro lado, os times entre o 25º e o 36º lugares estarão eliminados. No momento, Lyon e Aston Villa, os dois primeiros colocados, são os únicos classificados diretamente às oitavas. Enquanto isso, Rangers, Sturm Graz, Nice, Utrecht, Malmö e Maccabi Tel-Aviv estão eliminados antecipadamente.

Dois favoritos ao título tentam, portanto, confirmar presença direta nas oitavas: Porto e Roma. Primeiramente, os portugueses recebem o Rangers. Embora o gigante escocês não almeje mais nada, os portistas precisam muito da vitória. Afinal, têm 14 pontos, em nono lugar. Assim, em caso de vitória, garantem uma vaga no G-8 e, consequentemente, a vaga direta às oitavas de final.

O mesmo ocorre com a Roma, que, assim como o Porto, é uma das agremiações favoritas ao título. No entanto, o time do lateral brasileiro Wésley enfrenta uma pedreira: o Panathinaikos, na Grécia. Com 15 pontos, ocupa a sexta posição. Se vencer, garante-se diretamente nas oitavas. Caso contrário, em caso de empate, dependerá de combinações para não cair para a repescagem. Por fim, se perder, não tem jeito: vai precisar jogar a repescagem para seguir vivo na competição.

Confira abaixo os jogos.

Liga Europa (última rodada fase de liga)

Todos às 17h (de Brasília)
Celtic (ESC) x Utrecht (HOL).
Stuttgart (ALE) x Young Boys (SUI).
Porto (POR) x Rangers (ESC).
Lyon (FRA) x PAOK (GRE).
Estrela Vermelha (SER) x Celta de Vigo (ESP).
Midtjylland (DIN) x Dinamo Zagreb (CRO).
Go Ahead Eagles (HOL) x Braga (POR).
Nottingham Forest (ING) x Ferencváros (HUN).
Betis (ESP) x Feyenoord (HOL).
Ludogorets (BUL) x Nice (FRA).
Maccabi Tel-Aviv (ISR) x Bologna (ITA).
Lille (FRA) x Freiburg (ALE).
Sturm Graz (AUT) x Brann (NOR).
Aston Villa (ING) x Salzburg (AUT).
Panathinaikos (GRE) x Roma (ITA).
Basel (SUI) x Viktoria Plzeň (TCH).
Steaua Bucareste (ROM) x Fenerbahçe (TUR).
Genk (BEL) x Malmö (SUE).

