Liga Europa conhecerá seus classificados às Oitavas nesta quinta-feira, 29/1

Rodada define o G-8, com vaga direta, os times que terminarão do 9º ao 24º lugares (repescagem), além dos últimos eliminados / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira, 29/1, rolará a definição dos classificados às oitavas de final e à repescagem, além dos eliminados, da Liga Europa. Assim, para ninguém levar vantagem, todos os 18 jogos serão no mesmo horário, às 17h (de Brasília). O regulamento é exatamente igual ao da Champions League. Assim, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times entre o 9º e o 24º lugares disputarão a repescagem. Por outro lado, os times entre o 25º e o 36º lugares estarão eliminados. No momento, Lyon e Aston Villa, os dois primeiros colocados, são os únicos classificados diretamente às oitavas. Enquanto isso, Rangers, Sturm Graz, Nice, Utrecht, Malmö e Maccabi Tel-Aviv estão eliminados antecipadamente.

Dois favoritos ao título tentam, portanto, confirmar presença direta nas oitavas: Porto e Roma. Primeiramente, os portugueses recebem o Rangers. Embora o gigante escocês não almeje mais nada, os portistas precisam muito da vitória. Afinal, têm 14 pontos, em nono lugar. Assim, em caso de vitória, garantem uma vaga no G-8 e, consequentemente, a vaga direta às oitavas de final.