Jogador do Flamengo interage com Paquetá e movimenta torcida nas redes sociais

Antes mesmo de vestir novamente a camisa do Flamengo, Lucas Paquetá viveu um dos primeiros gestos públicos de acolhimento no retorno à casa. A interação partiu do zagueiro Danilo, que comentou o vídeo de despedida do meia para o West Ham, publicado na tarde desta quarta-feira (28). O comentário foi breve, mas ganhou dimensão rapidamente. Em menos de meia hora, a publicação já acumulava mais de 10 mil interações — com 10,4 mil curtidas e 262 respostas. A reação dos torcedores só evidenciou o peso simbólico do gesto e a conexão emocional criada em torno da volta do Garoto do Ninho.

A mensagem de Danilo apareceu no conteúdo em que o atleta se despedia do clube inglês. No vídeo, o meio-campista abordou sua trajetória recente, mencionou dificuldades enfrentadas na Europa e explicou motivos que o levaram a pedir o retorno ao Brasil.