Jogador do Flamengo interage com Paquetá e movimenta torcida nas redes sociais

Antes mesmo de vestir novamente a camisa do Flamengo, Lucas Paquetá viveu um dos primeiros gestos públicos de acolhimento no retorno à casa. A interação partiu do zagueiro Danilo, que comentou o vídeo de despedida do meia para o West Ham, publicado na tarde desta quarta-feira (28).
O comentário foi breve, mas ganhou dimensão rapidamente. Em menos de meia hora, a publicação já acumulava mais de 10 mil interações — com 10,4 mil curtidas e 262 respostas. A reação dos torcedores só evidenciou o peso simbólico do gesto e a conexão emocional criada em torno da volta do Garoto do Ninho.
A mensagem de Danilo apareceu no conteúdo em que o atleta se despedia do clube inglês. No vídeo, o meio-campista abordou sua trajetória recente, mencionou dificuldades enfrentadas na Europa e explicou motivos que o levaram a pedir o retorno ao Brasil.
“[…] Algumas coisas deixam marcas e uma delas me fez entender que eu não posso mais seguir lutando contra algo que não é mais pra mim. Recusei, sim, ir pra times rivais e continuar na Europa. Eu nunca pedi pra ir embora. Eu pedi, sim, pra voltar pra minha casa”, dizia um trecho.
“Espero que um dia vocês entendam que nada é mais confortante do que poder voltar para casa. Eu preciso disso. Para o bem da minha saúde mental, da minha esposa e dos meus filhos, preciso apenas reencontrar a felicidade de jogar futebol. Reencontrar a minha paz. E entendi que aqui ainda precisaria lutar guerras que não são mais pra mim”, declarou.
West Ham oficializa venda de Paquetá
O clube inglês confirmou a transferência em suas redes sociais pouco antes do vídeo publicado pelo jogador. O West Ham informou que liberou o atleta para realizar exames médicos e negociar os termos pessoais com o Flamengo, formalizando a negociação.
“O West Ham United confirma que Lucas Paquetá recebeu autorização para realizar exames médicos e discutir os termos pessoais com o Flamengo, após o acordo para sua transferência definitiva”, escreveu o clube inglês.
Para concluir a operação, o Flamengo precisou ajustar a proposta financeira pelo atleta. O valor final chegou a 42 milhões de euros (R$ 260 milhões), com pagamento parcelado até 2028, encerrando oficialmente a negociação.
