Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Schmidt desabafa após derrota do Santos: “Inadmissível”

João Schmidt desabafa após derrota do Santos: “Inadmissível”

Capitão do Peixe na estreia, volante valoriza volume ofensivo, mas cobra reação imediata para afastar fantasmas do passado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A derrota de virada por 4 a 2 para a Chapecoense, na estreia do Brasileirão, gerou forte incômodo no vestiário do Santos. Logo após o apito final na Arena Condá, nesta quarta-feira (28), o volante João Schmidt, que vestiu a braçadeira de capitão, assumiu a responsabilidade e não mediu palavras para criticar o apagão defensivo da equipe.

Ao analisar o revés, o líder do elenco destacou a produção ofensiva do time, que criou chances claras, mas classificou como inaceitável a facilidade com que o adversário construiu o placar no segundo tempo. Segundo ele, o sentimento é de frustração total:

“Inadmissível, sem palavras para explicar isso. Fizemos grande jogo, criando boas oportunidades, tivemos chances de fazer mais, e tomar três gols não pode. Inadmissível isso, não tem outra palavra.”

Capitão do Santos fala sobre peso da temporada passada

Além disso, Schmidt foi questionado se o peso da temporada passada ainda influencia o grupo. Contudo, o capitão rechaçou a comparação e exigiu uma mudança de postura para evitar que o clube reviva dramas recentes. Dessa forma, ele enfatizou a necessidade de regularidade:

“Não, já foi ano passado. Temos que procurar vencer. Não estamos fazendo bons jogos, hoje fizemos bom jogo e não conseguimos vencer. Temos que ter uma sequência de vitórias para não acontecer a mesma coisa do que o ano passado.”

Por fim, o Santos retorna para a Baixada Santista pressionado para corrigir as falhas defensivas antes de voltar as atenções para a difícil situação no Campeonato Paulista. No sábado, às 20h30, o Peixe enfrenta o São Paulo, no Morumbis. Só a vitória interessa para seguir sonhando com o mata-mata da competição .

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar