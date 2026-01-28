João Schmidt desabafa após derrota do Santos: “Inadmissível”

Capitão do Peixe na estreia, volante valoriza volume ofensivo, mas cobra reação imediata para afastar fantasmas do passado / Crédito: Jogada 10

A derrota de virada por 4 a 2 para a Chapecoense, na estreia do Brasileirão, gerou forte incômodo no vestiário do Santos. Logo após o apito final na Arena Condá, nesta quarta-feira (28), o volante João Schmidt, que vestiu a braçadeira de capitão, assumiu a responsabilidade e não mediu palavras para criticar o apagão defensivo da equipe. Ao analisar o revés, o líder do elenco destacou a produção ofensiva do time, que criou chances claras, mas classificou como inaceitável a facilidade com que o adversário construiu o placar no segundo tempo. Segundo ele, o sentimento é de frustração total:

“Inadmissível, sem palavras para explicar isso. Fizemos grande jogo, criando boas oportunidades, tivemos chances de fazer mais, e tomar três gols não pode. Inadmissível isso, não tem outra palavra.”

Capitão do Santos fala sobre peso da temporada passada Além disso, Schmidt foi questionado se o peso da temporada passada ainda influencia o grupo. Contudo, o capitão rechaçou a comparação e exigiu uma mudança de postura para evitar que o clube reviva dramas recentes. Dessa forma, ele enfatizou a necessidade de regularidade: “Não, já foi ano passado. Temos que procurar vencer. Não estamos fazendo bons jogos, hoje fizemos bom jogo e não conseguimos vencer. Temos que ter uma sequência de vitórias para não acontecer a mesma coisa do que o ano passado.” Por fim, o Santos retorna para a Baixada Santista pressionado para corrigir as falhas defensivas antes de voltar as atenções para a difícil situação no Campeonato Paulista. No sábado, às 20h30, o Peixe enfrenta o São Paulo, no Morumbis. Só a vitória interessa para seguir sonhando com o mata-mata da competição .