João Pedro brilha, Chelsea vence Napoli, vai às oitavas da Champions e elimina italianos

João Pedro brilha, Chelsea vence Napoli, vai às oitavas da Champions e elimina italianosTriunfo por 3 a 2, com o brasileiro marcando dois gols e virando o jogo, coloca londrinos no Top-8. Italianos ficam fora até da repescagem
O Chelsea entrou em campo, nesta quarta-feira (28/1) contra o Napoli, para um jogo decisivo. Caso vencesse, avançaria diretamente às oitavas de final da Champions; caso perdesse, iria para a repescagem. Para o Napoli, era uma partida de vida ou morte: vencer significava ter uma chance na repescagem, enquanto a derrota representaria a eliminação. Foi um jogo emocionante, lá e cá, com viradas e reviravoltas, mas no final melhor para o Chelsea: 3 a 2. E com um protagonista: o atacante João Pedro. Foi dele os dois belos gols, os lances decisivos do jogo, que definiram a vitória inglesa neste duelo pela última rodada da fase de liga da competição.
O Chelsea saiu na frente com Enzo Fernández, de pênalti. No entanto, o Napoli reagiu ainda no primeiro tempo, com um gol sensacional de Vergara e outro de Hojlund. Já na etapa final, João Pedro fez das suas. O atacante da Seleção Brasileira começou com um chute de fora da área e, aos 39 minutos, aproveitou um passe de Palmer para marcar um gol tipicamente de matador, colocando 3 a 2 no placar.
Vale destacar que, ao fim da partida, a torcida do Napoli, mesmo com a eliminação do time, aplaudiu os jogadores, mostrando respeito pelo esforço da equipe.
Vantagem do Napoli no primeiro tempo
O técnico Liam Rosenior (que substituiu Enzo Maresca) escalou o Chelsea no 4-2-3-1, com Estevão formando o trio com Enzo Fernández e Pedro Neto, e João Pedro na frente, enquanto o Napoli entrou no tradicional 3-4-3. No início, o jogo estava equilibrado, mas com poucas oportunidades claras. Apesar disso, o Chelsea teve a chance de abrir o placar aos 19 minutos, quando Vergara fez o lançamento em Andrey. Enzo Fernández cobrou e abriu o placar para os visitantes.
No entanto, o Napoli estava bem na partida e, merecidamente, chegou ao empate aos 33, quando Antonio Vergara entrou na área, conseguiu evitar a marcação com dois dribles espetaculares e bateu com força para vencer o goleiro Sánchez, deixando o placar igual com um golaço. Esse gol incendiou a torcida e motivou o time, que não demorou para virar o placar. Aos 43, o lateral uruguaio Mathias Olivera fez ótima jogada e tocou para Hojlund, que aproveitou o presente do companheiro para colocar 2 a 1 no placar.
João Pedro classifica o Chelsea para as oitavas
O equilíbrio se manteve no segundo tempo, com o Napoli conseguindo fechar bem os espaços, minimizando as jogadas pelos flancos, especialmente de Estevão, que foi discreto. Mas o Chelsea tinha outras armas, e uma delas era João Pedro. O atacante da Seleção Brasileira recebeu a bola na entrada da área e arriscou um chute potente, marcando um gol sensacional e deixando o placar igual em 2 a 2, aos 15 minutos.
E foi novamente João Pedro quem definiu o jogo. Aos 37 minutos, recebeu de Palmer, avançou com rapidez rumo à área e, finalmente, finalizou com precisão, marcando o gol da vitória dos ingleses. Assim, o Chelsea conquistou três pontos importantes, para alegria da torcida.
