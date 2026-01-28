João Cruz reencontra o Internacional como esperança do Athletico para o Brasileirão de 2026

O tão sonhado reencontro do Athletico com o Brasileirão começa nesta quarta-feira diante do Internacional, no Estádio Beira-Rio. Após o melancólico rebaixamento em 2024, o Furacão reformulou elenco, mudou peças dentro do clube e conquistou, com suor, o acesso ao final da temporada de 2025. Antes uma promessa do clube, o meia João Cruz, de 19 anos, se tornou um dos protagonistas da reconstrução do clube, marcando 2 gols decisivos que ajudaram a recolocar o time na elite do futebol nacional. Em 2026, apesar da pouca idade, ele é tido como líder do elenco que disputa o Paranaense e carrega a braçadeira de capitão. Os números também não mentem: são 2 gols e 2 assistências em 5 jogos pelo Athletico. Nos microfones, foi conclamado pelo treinador dos aspirantes João Correia como uma “liderança entre os garotos que disputam o Paranaense”.

“Ser uma referência vai muito do dia a dia e depende das suas atitudes e seus compromissos. Eu procuro ser uma referência para os mais jovens. É um motivo de muito orgulho poder carregar a braçadeira de capitão. O Athletico é onde eu cresci”, declarou em coletiva após a vitória contra o Andraus.