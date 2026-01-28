João Cruz reencontra o Internacional como esperança do Athletico para o Brasileirão de 2026

João Cruz reencontra o Internacional como esperança do Athletico para o Brasileirão de 2026Meia de 19 anos marcou 2 gols na Série B que definiram retorno do clube a primeira divisão. Colorado foi a primeira vítima do jogador
O tão sonhado reencontro do Athletico com o Brasileirão começa nesta quarta-feira diante do Internacional, no Estádio Beira-Rio. Após o melancólico rebaixamento em 2024, o Furacão reformulou elenco, mudou peças dentro do clube e conquistou, com suor, o acesso ao final da temporada de 2025. Antes uma promessa do clube, o meia João Cruz, de 19 anos, se tornou um dos protagonistas da reconstrução do clube, marcando 2 gols decisivos que ajudaram a recolocar o time na elite do futebol nacional. Em 2026, apesar da pouca idade, ele é tido como líder do elenco que disputa o Paranaense e carrega a braçadeira de capitão. Os números também não mentem: são 2 gols e 2 assistências em 5 jogos pelo Athletico. Nos microfones, foi conclamado pelo treinador dos aspirantes João Correia como uma “liderança entre os garotos que disputam o Paranaense”.
“Ser uma referência vai muito do dia a dia e depende das suas atitudes e seus compromissos. Eu procuro ser uma referência para os mais jovens. É um motivo de muito orgulho poder carregar a braçadeira de capitão. O Athletico é onde eu cresci”, declarou em coletiva após a vitória contra o Andraus.
Algoz do Internacional
Em agosto de 2024, aos 18 anos, João vivia outro momento – alternava titularidade e períodos no banco no time então comandado por Martín Varini. Em uma das oportunidades recebidas, justamente diante do mesmo Internacional, fora de casa, João não desapontou e empatou a partida após o Furacão ter saído atrás no placar. Foi o primeiro gol do meia na carreira profissional. O jogo terminaria empatado em 2 a 2 e, apesar da boa atuação naquela noite, o Athletico acabaria rebaixado ao final da temporada.
“Essa partida no Beira-Rio foi um jogo muito marcante na minha vida e carreira. Era um jogo complicado e eu tive a oportunidade dentro da área de arrematar e fazer meu primeiro gol como jogador profissional. Foi um sentimento inexplicável marcar por um clube que você viveu a vida inteira. Só sabia sorrir e dar risadas e me trouxe muita confiança naquele momento para a sequência da carreira” relembrou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.