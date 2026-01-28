Internacional tem dois gols anulados e perde para o Athletico

Internacional tem dois gols anulados e perde para o AthleticoDe volta à Série A, Athletico marca primeiro gol do Brasileirão 2026 e vence por 1 a 0 no Beira-Rio
De volta à Série A do Brasileirão, o Athletico marcou o primeiro gol da edição de 2026 e estreou com vitória sobre o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (28). Mendoza marcou em pleno Beira-Rio. O Inter até teve dois gols anulados (com Borré e Félix Torres), mas debutou com o pé esquerdo.
Mesmo de volta à Série A, o Athletico não chegou de fininho para o Brasileirão-2026. Muito pelo contrário. Fora de casa, o CAP abriu o placar logo aos 8, com Mendoza (aquele mesmo – ex Corinthians, Ceará e Santos). O gol nasceu após Viveros roubar bola no ataque, puxar contra-ataque e servir o compatriota. O Inter respondeu com Bruno Gomes, mas se viu em perigo novamente aos 12, quando Mendoza retriubiu e deixou Viveros na cara do gol, mas o centroavante isolou.
O Inter até teve mais posse de bola e bem mais finalização dali em diante. Aliás, Vitinho e, principalmente, Bruno Tabata desperdiçaram boas oportunidades, embora nenhuma tenha sido muito clara. O camisa 17, inclusive, fez muitos torcedore perderem a paciência e acabou substituído por Carbonero no intervalo.
A mudança surtiu efeito, afinal, o Inter voltou do segundo tempo perdendo boas chances com o próprio Carbonero e com Borré. Aos 8, Viveros ficou novamente cara a cara com Rochet. Desta vez, entretanto, o goleiro brilhou e evitou o 2 a 0. No entanto, o Colorado logo retomou o protagonismo da partida e desperdiçou grande chance aos 14. Após bate e rebate na área, Vitinho chutou para fora.
O meia Alan Patrick, por sua vez, cresceu de rendimento no segundo tempo. Aliás, o camisa 10 protagonizou linda jogada individual aos 19, mas chutou para fora. Borré marcou belíssimo gol aos 22, mas o lance foi anulado por impedimento. O Inter ainda amargou outro gol anulado. Este com Félix Torres, em cobrança de escanteio. No entanto, o lance foi anulado pois o defensor colocou a mão na bola.
Próximos compromissos
O Inter fará agora dois jogos fora de casa. Primeiro, visita o Caxias pela sexta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, no sábado (31), às 16h30. Já na quarta-feira (4), o Colorado mede forças com o atual campeão Flamengo, no Maracanã, em partida que pode marcar a reestreia de Paquetá no clube rubro-negro. Falando em clube vermelho e preto, o Athletico fará uma dupla de partidas contra o Foz do Iguaçu, no dias 3 e 7, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. Só volta a jogar pelo Brasileirão no dia 12/2, quando receberá o Santos pela terceira rodada.
INTERNACIONAL 0 X 1 ATHLETICO-PR
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 28/01/2026 (quarta), às 19h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Gol: Mendoza, 8’/1ºT (0-1)
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes (Aguirre, aos 21/2ºT), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabéi; Bruno Henrique(Paulinho, aos 21/2ºT), Ronaldo (Villagra, aos 29/2ºT), Vitinho e Bruno Tabata (Carbonero – Inter); Alan Patrick (Raykkonen) e Borré Técnico: Paulo Pezzolano
ATHLETICO: Santos; Terán (Léo, aos 34/2ºT), Aguirre, Arthur Dias e Benavidez; Portilla (Jadson, aos 19/2ºT), Zapelli e Léo Derik (Diogo Riquleme, aos 40/2ºT) ; Mendoza (Dudu, aos 19/2ºT) Viveros e Julimar (Luiz Fernando, aos 34/2ºT) Técnico: Odair Hellmann
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes:Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley de Souza (RO)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Bernabéi e Paulinho (INT); Portilla (CAP)
Cartões Vermelhos: –
