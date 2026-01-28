Internacional lança uniforme da temporada inspirado na Libertadores de 2006

Internacional lança uniforme da temporada inspirado na Libertadores de 2006Estreia da vestimenta predominantemente vermelha ocorre no primeiro compromisso do Colorado pelo Brasileirão
O Internacional não apenas disputará seu primeiro compromisso pelo Campeonato Brasileiro em duelo contra o Athletico, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (28). Isso porque a partida também simboliza a estreia do primeiro uniforme do Colorado para a temporada. A vestimenta tem a predominância da cor vermelha, como é de costume na camisa principal.
Inclusive, a criação da peça teve como inspiração o título da Libertadores de 2006. O uniforme conta com detalhes minimalistas, como a gola branca. Neste cenário, dois jogadores que estiveram no elenco campeão participaram do processo de divulgação. No caso, o zagueiro Bolívar e o atacante Rafael Sobis.
Jogadores do atual grupo masculino e feminino também foram modelos no lançamento da vestimenta. Entre os homens estiveram o zagueiro Victor Gabriel, além do meio-campista e capitão Alan Patrick. Pelo lado das mulheres, as convidadas foram Sole James, Julieta e Valéria.
A comercialização do uniforme já está disponível nas lojas físicas e online do Internacional, além do site da Adidas. Com relação ao custo para adquirir a peça, o valor é de R$ 449,99 e sócios têm como benefício 15% de desconto. Além disso, o planejamento é que nas próximas semanas, o Inter realize o lançamento da segunda vestimenta para 2026, nos próximos dias.
Internacional esperançoso para a temporada
O Colorado trouxe esperança para os seus torcedores e deixou a impressão que a atual temporada não será uma repetição da anterior. Afinal, a equipe apresenta performances elogiáveis. Além da intensidade, pressão constante no ataque e fortalecimento da parte mental como suas principais valências. Até o momento, o Inter entrou em campo cinco vezes, com quatro vitórias e somente uma derrota.
Em seu último compromisso, o triunfo, de virada, no Gre-Nal trouxe mais confiança para a estreia e em fazer uma boa campanha no Brasileirão. Especialmente pela resposta positiva em seu primeiro duelo contra outro integrante da Série A e também pela reação que apresentou durante o jogo.
Portanto, a prioridade é não correr o risco de lutar contra o rebaixamento como ocorreu em 2025 até a última rodada. Pelo rendimento que o time apresentou no clássico, Pezzolano deve manter o esboço do time titular que esteve no Gre-Nal. Uma possível alteração pode ocorrer pela disputa por posição entre Victor Gabriel e Félix Torres. Caso o equatoriano vença a concorrência, provavelmente fará a sua estreia como titular do Internacional.
