Internacional lança uniforme da temporada inspirado na Libertadores de 2006

Estreia da vestimenta predominantemente vermelha ocorre no primeiro compromisso do Colorado pelo Brasileirão
O Internacional não apenas disputará seu primeiro compromisso pelo Campeonato Brasileiro em duelo contra o Athletico, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (28). Isso porque a partida também simboliza a estreia do primeiro uniforme do Colorado para a temporada. A vestimenta tem a predominância da cor vermelha, como é de costume na camisa principal.  

Inclusive, a criação da peça teve como inspiração o título da Libertadores de 2006. O uniforme conta com detalhes minimalistas, como a gola branca. Neste cenário, dois jogadores que estiveram no elenco campeão participaram do processo de divulgação. No caso, o zagueiro Bolívar e o atacante Rafael Sobis.

Jogadores do atual grupo masculino e feminino também foram modelos no lançamento da vestimenta. Entre os homens estiveram o zagueiro Victor Gabriel, além do meio-campista e capitão Alan Patrick. Pelo lado das mulheres, as convidadas foram Sole James, Julieta e Valéria. 

A comercialização do uniforme já está disponível nas lojas físicas e online do Internacional, além do site da Adidas. Com relação ao custo para adquirir a peça, o valor é de R$ 449,99 e sócios têm como benefício 15% de desconto. Além disso, o planejamento é que nas próximas semanas, o Inter realize o lançamento da segunda vestimenta para 2026, nos próximos dias.

Internacional esperançoso para a temporada 

O Colorado trouxe esperança para os seus torcedores e deixou a impressão que a atual temporada não será uma repetição da anterior. Afinal, a equipe apresenta performances elogiáveis. Além da intensidade, pressão constante no ataque e fortalecimento da parte mental como suas principais valências. Até o momento, o Inter entrou em campo cinco vezes, com quatro vitórias e somente uma derrota.  

Em seu último compromisso, o triunfo, de virada, no Gre-Nal trouxe mais confiança para a estreia e em fazer uma boa campanha no Brasileirão. Especialmente pela resposta positiva em seu primeiro duelo contra outro integrante da Série A e também pela reação que apresentou durante o jogo.   

Portanto, a prioridade é não correr o risco de lutar contra o rebaixamento como ocorreu em 2025 até a última rodada. Pelo rendimento que o time apresentou no clássico, Pezzolano deve manter o esboço do time titular que esteve no Gre-Nal. Uma possível alteração pode ocorrer pela disputa por posição entre Victor Gabriel e Félix Torres. Caso o equatoriano vença a concorrência, provavelmente fará a sua estreia como titular do Internacional. 

