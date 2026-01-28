Inter x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (28), o Internacional mede forças com o Athletico Paranaense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. As duas equipes têm início distintos na temporada. O Colorado passou por um aumento de confiança depois de dar resposta positiva no primeiro grande teste no ano. Em contrapartida, o Furacão demonstra dificuldade em conseguir uma sequência regular de resultados.

A Voz do Esporte, como de praxe, está atenta a todos os detalhes do embate e inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 17h30. Diego Mazur já confirmou que narra a peleja. Ele, porém, não estáo sozinho. Kelvin Lucas o ajuda nos comentários e o intrépido Will Ferreira entrega as melhores reportagens.