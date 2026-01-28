Histórico recente anima o Santos antes da estreia contra a Chapecoense

O Santos encara a Chapecoense nesta quarta-feira (28), às 20h, pela primeira rodada do Brasileirão, com um retrospecto recente favorável. Afinal, considerando os últimos dez encontros entre as equipes, o Peixe soma seis vitórias, um empate e apenas três derrotas, números que reforçam a tradição positiva no confronto direto.

Apesar do histórico recente equilibrado, o duelo mais próximo entre os clubes terminou com resultado negativo para o Santos. Pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, a Chapecoense venceu por 3 a 2, em partida disputada na Arena Condá. Aquela derrota, no entanto, foi a única do Peixe nos últimos cinco jogos contra o adversário catarinense. No primeiro turno da mesma edição da Série B, o Santos havia levado a melhor ao vencer por 1 a 0.