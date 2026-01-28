Histórico recente anima o Santos antes da estreia contra a Chapecoense

Histórico recente anima o Santos antes da estreia contra a ChapecoensePeixe leva vantagem nos últimos confrontos diante dos catarinenses e inicia Brasileirão de 2026 fora de casa
O Santos encara a Chapecoense nesta quarta-feira (28), às 20h, pela primeira rodada do Brasileirão, com um retrospecto recente favorável. Afinal, considerando os últimos dez encontros entre as equipes, o Peixe soma seis vitórias, um empate e apenas três derrotas, números que reforçam a tradição positiva no confronto direto.
Apesar do histórico recente equilibrado, o duelo mais próximo entre os clubes terminou com resultado negativo para o Santos. Pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, a Chapecoense venceu por 3 a 2, em partida disputada na Arena Condá. Aquela derrota, no entanto, foi a única do Peixe nos últimos cinco jogos contra o adversário catarinense. No primeiro turno da mesma edição da Série B, o Santos havia levado a melhor ao vencer por 1 a 0.
Antes disso, o confronto foi amplamente dominado pelo clube paulista. Em 2021, pela Série A, o Santos venceu duas vezes a Chapecoense, com um triunfo por 1 a 0 e outro por 2 a 0. Já em 2019, o Peixe encerrou a temporada com 100% de aproveitamento no duelo, confirmando a superioridade naquele período.
O recorte menos favorável aparece nos confrontos de 2017 e 2018, quando o Santos viveu seu pior momento diante da Chapecoense dentro dessa sequência de dez partidas. Afinal, foram duas derrotas, um empate e apenas uma vitória, números que destoam do desempenho mais recente.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.