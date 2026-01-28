Hinestroza destaca personalidade e mira títulos com Vasco

“Eu tive várias propostas de times daqui. Acho que a primeira foi do Botafogo e a segunda do Internacional. A terceira foi do Vasco. Eu vim para cá porque senti que o Vasco foi o time que mais quis que eu viesse jogar aqui. Isso faz diferença. Ninguém dos times do Brasil falou para mim que me queria aqui, que gostava de mim”, disse.

Hinestroza também comentou que mira título com a camisa vasína e busca terminar com o grande jejum do clube. Além disso, ele também destacou a torcida.

“Levantar um título com essa camisa. Já sei quanto tempo não ganham, desde 2016 se não me engano. É bastante tempo. É hora de parar com isso porque é uma torcida que merece muito, boa e que tem uma história muito linda que temos que lembrar. Os reforços estão muito bons, o técnico também, os jogadores tem mentalidade de fazer uma grande temporada. Agora é nós jogadores e comissão técnica pegarmos o mesmo caminho. Todo mundo quer sair campeão. O time está muito bom e dá para a gente brigar bastante com outros times do campeonato”, frisou.

Mais de Hinestroza:

Quando jogar?: Se fosse por mim, amanhã. Quero jogar amanhã. Estou muito tempo parado mas vamos segurar um pouquinho para não machucar. A decisão é do professor, estou me sentindo cada vez melhor. Quando o professor estou preparado.

Concorrência: “Jogo é muito parecido com o do Andres, só que ele já se adaptou aqui. Ele já jogou uma final, é importante para ele. Eu sou um jogador que gosta muito do drible, gosto de pisar na área. Sou muito parecido, agora tenho que me adaptar para chegar no nível que o professor está querendo”.