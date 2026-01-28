Hinestroza destaca personalidade e mira títulos com Vasco

Hinestroza destaca personalidade e mira títulos com VascoAtacante também ressalta força do clube: "Eu vim para cá porque senti que o Vasco foi o time que mais quis que eu viesse jogar aqui"
Novo reforço do Vasco para temporada, Marino Hinestroza foi apresentado nesta quarta-feira (28), no CT do clube. O atacante exaltou os jogadores que passou pelo clube, disse que procura fazer uma história dentro do Cruz-Maltino e ainda prevê títulos com a camisa vascaína para encerrar jejum. Além disso, ele também comentou sobre sua personalidade.
“Chego para fazer a minha história, o meu caminho. Quem está falando é o Marino e quero fazer minha própria história no clube. Sobre o nome, é por causa do meu pai, que também se chama Marino. Eu gosto muito do nome e tenho uma relação muito forte com meu pai. Então para dar uma moral para ele”, destacou.
O jogador também é conhecido por ter uma personalidade forte dentro e fora de campo. Hinestroza, assim, foi direto em sua resposta:
“Não tenho que mudar nada. Se eu mudar, deixo de fazer o que me trouxe até aqui. Vou melhorar. Isso é dentro do campo. Fora eu sou um cara muito bom, gosto de compartilhar com as pessoas. Mas dentro é a minha personalidade. Continuo fazendo o que me trouxe aqui até agora”, pontuou.
Desejo do Vasco
O clube carioca, aliás, vai desembolsar em torno dos US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atacante. A proposta agradou mais do que a do Boca Juniors, que estava próximo de um acerto antes da entrada do Vasco na negociação.
“Eu tive várias propostas de times daqui. Acho que a primeira foi do Botafogo e a segunda do Internacional. A terceira foi do Vasco. Eu vim para cá porque senti que o Vasco foi o time que mais quis que eu viesse jogar aqui. Isso faz diferença. Ninguém dos times do Brasil falou para mim que me queria aqui, que gostava de mim”, disse.
Hinestroza também comentou que mira título com a camisa vasína e busca terminar com o grande jejum do clube. Além disso, ele também destacou a torcida.
“Levantar um título com essa camisa. Já sei quanto tempo não ganham, desde 2016 se não me engano. É bastante tempo. É hora de parar com isso porque é uma torcida que merece muito, boa e que tem uma história muito linda que temos que lembrar. Os reforços estão muito bons, o técnico também, os jogadores tem mentalidade de fazer uma grande temporada. Agora é nós jogadores e comissão técnica pegarmos o mesmo caminho. Todo mundo quer sair campeão. O time está muito bom e dá para a gente brigar bastante com outros times do campeonato”, frisou.
Mais de Hinestroza:
Quando jogar?: Se fosse por mim, amanhã. Quero jogar amanhã. Estou muito tempo parado mas vamos segurar um pouquinho para não machucar. A decisão é do professor, estou me sentindo cada vez melhor. Quando o professor estou preparado.
Concorrência: “Jogo é muito parecido com o do Andres, só que ele já se adaptou aqui. Ele já jogou uma final, é importante para ele. Eu sou um jogador que gosta muito do drible, gosto de pisar na área. Sou muito parecido, agora tenho que me adaptar para chegar no nível que o professor está querendo”.
Seleção colombiana: “Minha motivação aqui é o tempo que o time não é campeão. Isso serve de muita motivação porque quero fazer uma história linda com esse time. Primeiro temos que olhar para cá, fazer um bom trabalho, gols, assistências e deixar o time nos primeiros lugares para ir para a seleção. Agora minha mente está no Vasco. Depois a gente olha para a seleção se tiver essa oportunidade”.
