Grêmio estreia pressionado por desempenho e busca reação imediata

Após temporadas irregulares, Tricolor Gaúcho inicia competição diante do Fluminense no Maracanã tentando afastar desconfianças / Crédito: Jogada 10

Insatisfeito com o desempenho das últimas duas temporadas, o Grêmio inicia o Campeonato Brasileiro de 2026 com o objetivo claro de alcançar metas mais ambiciosas. Para isso, o clube busca romper com as campanhas irregulares recentes e, sobretudo, estabelecer um rendimento consistente ao longo da competição. O primeiro desafio ocorre nesta quarta-feira (28), às 19h30, contra o Fluminense, no Maracanã. Além disso, o confronto ganha ainda mais relevância por marcar o segundo duelo consecutivo do Tricolor Gaúcho contra um adversário da elite nacional. Depois da derrota no primeiro Gre-Nal do ano, a equipe entra em campo pressionada. Dessa forma, um resultado positivo diante do Tricolor das Laranjeiras pode reduzir a desconfiança da torcida e afastar o temor de nova temporada marcada por oscilações.

A goleada sobre o Sport, na rodada final do Brasileirão de 2025, há quase dois meses, representou um alívio momentâneo. Ainda assim, o resultado não foi suficiente para compensar a frustração do ano passado, quando o clube não alcançou a classificação para a Libertadores — principal meta da gestão anterior. Com isso, diante do desempenho instável, o Grêmio acabou concentrando esforços apenas na permanência na Série A.