Globo lança nova programação na GeTV e amplia atrações para o Brasileirão

Nova programação da GeTV

A estreia deu o tom: os conteúdos variam entre debates, entrevistas, reacts e vídeos de bastidores. Na estreia, por exemplo, o público acompanhou “Formiga vs 10”, com Bruno Formiga, em um debate com dez convidados sobre temas ligados a futebol.

Além disso, os telespectadores também acompanharam o React Histórico, com Luana Maluf revendo momentos marcantes do esporte, e o Palpite ge, com os prognósticos da equipe para a rodada. A jornalista também participou de vídeos ao lado de c com detalhes sobre as preparações dos clubes para o Brasileirão.

Além da exibição ao vivo, os quadros ganharão versões estendidas no YouTube do canal, com cortes distribuídos nas redes sociais. O Tropa Ge TV também será exibido no Globoplay e em plataformas parceiras, como operadoras e TVs conectadas, reforçando a estratégia multiplataforma da nova programação.

