Globo lança nova programação na GeTV e amplia atrações para o Brasileirão

Globo lança nova programação na GeTV e amplia atrações para o BrasileirãoNovo programa do projeto esportivo da emissora aposta em debate, entretenimento, informação e bastidores para cada rodada do Brasileiro
O projeto da Globo estreou nessa terça-feira (27), às 18h, o programa ‘Tropa Ge TV” como sua primeira atração pensada exclusivamente para o ambiente digital. O lançamento marcou uma nova etapa da plataforma esportiva da emissora, que passa a investir em formatos próprios para acompanhar, fora do campo, cada rodada do Campeonato Brasileiro.
Se trata de uma proposta simples e clara: reunir parte do time da GeTV em um bate-papo leve antes da bola rolar. A atração contará com exibição semanal e ao vivo, sempre como um esquenta da rodada, abrindo espaço para conversa, informação e leitura de bastidores do futebol brasileiro.
O elenco reúne Mariana Spinelli, Jorge Iggor, Bruno Formiga, Luana Maluf, Sofia Miranda e Jordana Araújo, que se alternam na apresentação e conduzem quadros autorais. Cada um leva para o programa seu próprio estilo, a fim de criar um ritmo menos engessado e mais próximo do público.
Nova programação da GeTV
A estreia deu o tom: os conteúdos variam entre debates, entrevistas, reacts e vídeos de bastidores. Na estreia, por exemplo, o público acompanhou “Formiga vs 10”, com Bruno Formiga, em um debate com dez convidados sobre temas ligados a futebol.
Além disso, os telespectadores também acompanharam o React Histórico, com Luana Maluf revendo momentos marcantes do esporte, e o Palpite ge, com os prognósticos da equipe para a rodada. A jornalista também participou de vídeos ao lado de c com detalhes sobre as preparações dos clubes para o Brasileirão.
Além da exibição ao vivo, os quadros ganharão versões estendidas no YouTube do canal, com cortes distribuídos nas redes sociais. O Tropa Ge TV também será exibido no Globoplay e em plataformas parceiras, como operadoras e TVs conectadas, reforçando a estratégia multiplataforma da nova programação.
