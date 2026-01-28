Globo e CazéTV lideram nova era de transmissão do Brasileirão em 2026

Novo calendário e exibição fragmentada transformam o campeonato nacional em produto permanente na TV e no digital / Crédito: Jogada 10

O Brasileirão 2026 estreia nesta quarta-feira (28) com uma proposta que muda a relação entre campeonato, torcedor e transmissão. Ao se estender de janeiro a dezembro, o torneio passa a ser encarado por Globo e CazéTV como um conteúdo contínuo, presente no dia a dia do público, e não mais como um evento concentrado em poucos meses. Na prática, o novo calendário transforma o Brasileirão em uma pauta permanente para as emissoras. Isso porque o campeonato ganhará mais espaço na rotina do torcedor com as rodadas distribuídas ao longo do ano, reduzindo os longos intervalos de ausência na mídia. Ou seja, se cria uma relação constante e amplia o tempo de exposição das marcas.

Conforme mencionado, o Brasileirão se inicia nesta quarta-feira, com oito jogos marcados. A Globo transmitirá o confronto entre São Paulo x Flamengo, no Morumbis, às 21h30.

Apostas da Globo e CazéTV A emissora carioca aposta na força do ecossistema que já domina, com TV aberta, sportv, Premiere e plataformas digitais. Os canais trabalham de forma integrada para manter o Brasileirão presente em diferentes telas, como pede o novo modelo de transmissão. Em 2026, o pacote comercial cresce e reúne marcas de peso, distribuídas conforme o perfil de cada produto. Isso reforçará o torneio como um dos principais ativos do mercado esportivo brasileiro no canal. Já a CazéTV segue um caminho complementar. Com 38 jogos confirmados, o canal mantém a proposta de proximidade com o público e amplia o número de patrocinadores. A aposta está menos no volume e mais na constância: um jogo por rodada, linguagem própria e presença fixa ao longo do campeonato.