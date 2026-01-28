Franquias da Kings League Brasil criam comitê para organizar liga

Novo órgão reúne representantes dos clubes e nasce com a missão de padronizar comunicação e participar de decisões estratégicas da liga no país / Crédito: Jogada 10

Os clubes que disputam a Kings League Brasil oficializaram a criação do Comitê das Franquias, um novo espaço institucional que passa a representar os interesses coletivos das equipes junto à organização da competição. A iniciativa marca um passo importante na estruturação da liga no país, com foco em governança, transparência e participação ativa das franquias nos rumos do torneio. O comitê surge como um canal formal de diálogo entre clubes e liga. O objetivo é concentrar e encaminhar pautas consideradas sensíveis para o crescimento sustentável da Kings League Brasil. Entre os temas que entram na agenda do novo órgão estão regulamentos esportivos, critérios competitivos, regras envolvendo atletas, práticas de compliance, políticas comerciais, patrocínios, direitos de transmissão, divisão de receitas, autonomia das franquias e o planejamento de longo prazo da competição.

Aliás, a composição do Comitê das Franquias acabou sendo definida por meio de votação entre os próprios clubes, em um processo que buscou garantir representatividade e legitimidade institucional. Nesta primeira formação, o grupo contará com três representantes, um do Funkbol Clube, um do G3X e um do DEC. Caberá a eles consolidar demandas comuns, promover alinhamento entre as franquias e atuar como interlocutores oficiais junto à Kings League.

O modelo adotado prevê mandatos rotativos, com renovação periódica dos representantes, conforme regras de governança estabelecidas em conjunto entre clubes e organização. A proposta é assegurar alternância, equilíbrio institucional e maior transparência nas decisões ao longo do tempo. Polêmica na final da Kings League Nations faz nascer comitê A criação do comitê acontece em um contexto recente de debates internos na liga. Durante a final da Kings League Nations, quando o Brasil conquistou o bicampeonato mundial ao vencer o Chile, a distribuição do bônus financeiro gerou insatisfação. Inicialmente, o valor seria dividido apenas entre jogadores e presidentes, deixando a comissão técnica fora da premiação. A reação dos atletas levou a um novo acordo, com a divisão do montante entre jogadores, comissão e dirigentes. Desde então, a necessidade de um órgão representativo das franquias passou a ganhar força nos bastidores. A oficialização do Comitê das Franquias está sendo vista, internamente, como um avanço institucional. Além disso, um grande passo para amadurecer a estrutura da Kings League Brasil dentro e fora de campo.