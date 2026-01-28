Fluminense x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Tricolores fazem duelo nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (28), às 19h30, em duelo de tricolores, Fluminense e Grêmio se enfrentam, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras chega motivado após vencer o clássico contra o Flamengo, enquanto o Imortal perdeu para o Internacional no último fim de semana. As equipes procuram iniciar a competição com os três pontos e manter a regularidade.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 19h. Pedro Casagrande narra, com o suporte de Figueiredo Júnior nos comentários e Vanderlei Lima na reportagem.