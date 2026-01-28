Fluminense negocia empréstimo de lateral para o Náutico

O Fluminense negocia a saída do lateral-esquerdo Léo Jance. Sem espaço no time profissional, o jovem deve ser emprestado ao Náutico até o fim da temporada, de acordo com informações do “ge”. Ainda não há um acordo. Contudo, a negociação está em estágio avançado e as partes devem chegar a um consenso nos próximos dias.

Restam detalhes. Entre eles, a renovação do contrato de Léo Jance com o Fluminense. Afinal, o vínculo atual do lateral-esquerdo termina em dezembro deste ano. Assim, o Tricolor busca estender o acordo para poder emprestá-lo até o fim do ano e se proteger para não perdê-lo de graça em 2027.