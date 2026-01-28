Fluminense estreia com pé direito e vence o Grêmio no Maracanã

O Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o retorno do técnico Luis Zubeldía, fora das atividades do clube carioca por conta de um procedimento no coração.

Esta é a nona vitória consecutiva do Tricolor, contando oito jogo finais da última edição do Brasileiro. Já o Grêmio, que vinha de derrota no Gre-Nal, amarga a segunda derrota consecutiva em 2026.