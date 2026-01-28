Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense estreia com pé direito e vence o Grêmio no Maracanã

Tricolor mantém sequência importante no Brasileirão. Já os gaúchos começam o Brasileirão muito questionados
O Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o retorno do técnico Luis Zubeldía, fora das atividades do clube carioca por conta de um procedimento no coração.

Esta é a nona vitória consecutiva do Tricolor, contando oito jogo finais da última edição do Brasileiro. Já o Grêmio, que vinha de derrota no Gre-Nal, amarga a segunda derrota consecutiva em 2026.

Nonato e Acosta marcaram para o Fluminense, enquanto Carlos Vinícius descontou para os gaúchos.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Bahia, às 19h, no dia 5/2. Já o Grêmio pega o Botafogo, no Rio Grande do Sul, em 4/2.

