Flamengo aguarda documentos e sonha com Paquetá na Supercopa

O Flamengo, enfim, chegou a um acordo pela contratação de Lucas Paquetá. O Rubro-Negro, agora, aguarda a chegada do meio-campista e corre contra o tempo para regularizá-lo até sexta-feira (30), que é o prazo final da Supercopa do Brasil. A decisão contra o Corinthians será no domingo (1), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha.

Lucas Paquetá embarca para o Brasil ainda nesta quarta e tem previsão de chegada nas primeiras horas desta quinta-feira (29). Revelado pelo Flamengo, o meia retorna para o futebol brasileiro após oito anos atuando na Europa. O jogador, de 28 anos, estava no West Ham desde 2022. Por lá, foram 139 jogos, 23 gols e 15 assistências. Ele também passou pelo Milan, da Itália, e Lyon, da França.