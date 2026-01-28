Flamengo acerta a contratação de Lucas Paquetá

Agora é oficial. O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (28) a contratação do meia Lucas Paquetá, que estava no West Ham, da Inglaterra. Após uma longa novela, o Rubro-Negro chegou a um acerto com o clube inglês para repatriar o jogador, formado em suas categorias de base.

Dessa forma, ele se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.