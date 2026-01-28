Flamengo acerta a contratação de Lucas Paquetá

Flamengo acerta a contratação de Lucas PaquetáRubro-Negro desembolsou 41,2 milhões de euros (R$ 255,9 milhões) pela contratação
Agora é oficial. O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (28) a contratação do meia Lucas Paquetá, que estava no West Ham, da Inglaterra. Após uma longa novela, o Rubro-Negro chegou a um acerto com o clube inglês para repatriar o jogador, formado em suas categorias de base.
Dessa forma, ele se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
Para contratar Lucas Paquetá, o Flamengo vai desembolsar 41,2 milhões de euros (R$ 255,9 milhões). O Rubro-Negro pagará um valor imediato, além de três parcelas: uma em 2026, uma em 2027 e outra em janeiro de 2028. Assim, o meia retorna para o clube de formação após oito anos atuando na Europa.
*Mais informações em breveDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente