Flaco López valoriza “empate difícil” do Palmeiras diante do Atlético-MG

Flaco López valoriza “empate difícil” do Palmeiras diante do Atlético-MGArgentino marcou o terceiro gol na temporada e se isolou na artilharia do Verdão
O atacante Flaco López foi eleito o melhor jogador em campo na estreia do Palmeiras pelo Brasileirão. O Verdão empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG na Arena MRV, nesta quarta-feira (28), e o argentino, que abriu o placar do jogo, valorizou o ponto conquistado.
“Lógico que a gente veio aqui buscar o triunfo. A gente enfrentou um time muito difícil, sabíamos que seria assim. Acho que o empate é justo, temos que continuar melhorando. A gente vem de poucos jogos e acho que é normal tudo o que aconteceu hoje. Então é isso, temos que continuar trabalhando, da mesma forma, com a mesma intensidade. E a gente vai conseguindo um melhor futebol”, disse o jogador.
Vale lembrar que Flaco López é o artilheiro do Verdão na temporada até o momento, com três gols marcados. Além de abrir o placar diante do Galo, o jogador participou do gol de empate da equipe, marcado por Vitor Roque, com uma casquinha após ligação direta de Carlos Miguel.
Dupla “Flaco-Roque” volta a brilhar no Palmeiras
Perguntado sobre o sucesso da dupla “Flaco-Roque”, que começou o Brasileirão brilhando, o jogador se esquivou e afirmou que gols são apenas frutos do trabalho diário. Na sequência, o centroavante voltou a valorizar o empate conquistado diante do Galo.
“A gente promete esforço e trabalho. Os gols e as assistências são fruto do trabalho da gente. Temos que continuar trabalhando da mesma forma, igual fizemos no ano passado. Acho que é um ponto bom, para continuar na nossa caminhada e melhorando o que tem para melhorar”, concluiu o camisa 42 do Verdão.
O Palmeiras volta a campo no domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Botafogo-SP fora de casa pelo Paulistão. Na sequência, o Verdão recebe o Vitória, na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão.