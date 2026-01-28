Flaco López valoriza “empate difícil” do Palmeiras diante do Atlético-MG

Argentino marcou o terceiro gol na temporada e se isolou na artilharia do Verdão / Crédito: Jogada 10

O atacante Flaco López foi eleito o melhor jogador em campo na estreia do Palmeiras pelo Brasileirão. O Verdão empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG na Arena MRV, nesta quarta-feira (28), e o argentino, que abriu o placar do jogo, valorizou o ponto conquistado. “Lógico que a gente veio aqui buscar o triunfo. A gente enfrentou um time muito difícil, sabíamos que seria assim. Acho que o empate é justo, temos que continuar melhorando. A gente vem de poucos jogos e acho que é normal tudo o que aconteceu hoje. Então é isso, temos que continuar trabalhando, da mesma forma, com a mesma intensidade. E a gente vai conseguindo um melhor futebol”, disse o jogador.

Vale lembrar que Flaco López é o artilheiro do Verdão na temporada até o momento, com três gols marcados. Além de abrir o placar diante do Galo, o jogador participou do gol de empate da equipe, marcado por Vitor Roque, com uma casquinha após ligação direta de Carlos Miguel.