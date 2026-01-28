Fim! Karoline Lima anuncia término com Léo Pereira e explica decisão nas redes

A fim de evitar rumores nas web, a influenciadora decidiu ser direta sobre o ponto final da relação com o zagueiro do Flamengo / Crédito: Jogada 10

Karoline Lima confirmou nessa terça-feira (27) o fim do relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo, após a breve reconciliação. A influenciadora afirmou que o namoro terminou há cerca de uma semana e decidiu abordar o tema publicamente para frear os burburinhos que começaram a circular nas redes sociais. Sem rodeios, Karoline explicou por que decidiu se pronunciar nas redes sociais — distinto ao que fez no término anterior. “Gente, deixa eu falar uma coisa. Antes de dar espaço pra todo esse murmurinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como eu sempre fui. Eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal”, iniciou.

A influenciadora comentou sobre a importância da reconciliação para o fim do relacionamento, que não aparenta mais dar brechas para recomeços. “Tem uma semana que a gente acabou. A gente tinha, sim, retomado nosso relacionamento no final do ano passado e acho que foi importantíssimo. Uma escolha extremamente consciente e não tenho arrependimento com relação a isso”.

“Acho que a gente precisava entender se era realmente tão bom quanto a gente lembrava ou que era ou tão ruim quanto a gente lembrava. Foi meio que um tira-teima isso tudo, e está tudo bem também”, prosseguiu. Segura de si Esse processo, segundo ela, acabou trazendo reflexões pessoais e definindo prioridades em sua vida. “Tudo isso me levou a um ponto de refletir sobre quem sou, quem eu quero ser. Refleti sobre meus objetivos, planos, meus sonhos, o que eu quero fazer da minha vida… E as coisas que eu quero conquistar”, afirmou. “E para tudo isso, eu preciso trilhar novos caminhos. Nem todo fim de ciclo precisa ser negativo. Muito pelo contrário: é maravilhoso se escolher, se entender e se respeitar, e é isso que eu estou fazendo”, concluiu.