Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fim da novela! Flamengo anuncia Lucas Paquetá

Fim da novela! Flamengo anuncia Lucas Paquetá

Rubro-Negro divulga acerto com o jogador, cria da Gávea, que se torna a maior contratação do futebol brasileiro; Paquetá dá recado à Nação
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pode comemorar, torcedor rubro-negro: Lucas Paquetá é o novo jogador do Flamengo. O clube anunciou nesta quarta-feira (28/1), via redes sociais, a contratação do jogador, agora ex-West Ham (ING). Após uma longa novela, o Rubro-Negro chegou a um acordo com o clube inglês para repatriar o craque, formado em suas categorias de base. Dessa forma, ele se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O próprio jogador fez o “anúncio” de sua chegada, comemorando o acerto e já mandando recado para a Nação.

“Fala, Nação! Dizer que estou muito feliz de voltar para casa. Gostaria muito de agradecer ao presidente Bap, ao Flamengo, aos seus patrocinadores, e, claro, à toda essa Nação, que fez esse sonho se tornar possível. Daqui a pouco eu vejo vocês, hein! Estamos juntos”, disse o craque.

LEIA MAIS: Botafogo prepara pedido de recuperação para dívidas da SAF

Para contratar Lucas Paquetá, o Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões). Assim, ultrapassa a recente compra de Gerson pelo Cruzeiro, que atingiu 27 milhões de euros (R$ 187 milhões). O Rubro-Negro pagará um valor imediato, além de três parcelas: uma em 2026, uma em 2027 e outra em janeiro de 2028.

Relembre a novela

A novela foi longa. Entretanto, a postura irredutível de Lucas Paquetá para retornar ao Flamengo foi determinante para o acerto entre as partes. O jogador, aliás, chegou a comunicar o técnico Nuno Espírito Santo sobre o desejo, o que contribuiu para o avanço das conversas. Dessa forma, restou os clubes chegarem a um acerto sobre os valores. O contrato será de cinco anos.

Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá estava no West Ham desde 2022. Por lá, foram 139 jogos, 23 gols e 15 assistências. O jogador, de 28 anos, também passou por Milan, da Itália, e Lyon, da França. Na atual temporada, o meia soma 19 jogos, cinco gols e uma assistência. Nas últimas semanas, ficou fora das atividades do clube inglês por causa de dores nas costas.

Confira o anúncio

— Flamengo (@Flamengo) January 28, 2026

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar