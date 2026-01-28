Fifa registra novo recorde no valor de transferências em 2025

Com mais de 86 mil negociações, mercado atinge patamar inédito e ultrapassa US$ 13 bilhões em investimentos / Crédito: Jogada 10

A FIFA publicou nesta semana o Relatório Global de Transferências 2025, documento que confirma um marco histórico no mercado internacional do futebol. Nunca se negociou tanto. Ao todo, 86.158 transferências internacionais foram concluídas ao longo do ano, somando futebol profissional masculino, feminino e também atletas amadores. Este é o maior número já registrado pela entidade. Pela primeira vez na história, os gastos globais com taxas de transferência ultrapassaram a barreira dos US$ 10 bilhões (R$52 bilhões). Em 2025, os clubes desembolsaram US$ 13,11 bilhões (R$68,33 bilhões), valor que representa um salto de mais de 50% em relação a 2024 e supera em 35,6% o antigo recorde, estabelecido em 2023. Os dados completos podem ser explorados no site interativo lançado junto ao relatório, que permite consultas detalhadas por federação, clube e tipo de transação.

Inglaterra lidera em valores, Brasil domina em volume No futebol profissional masculino, os clubes ingleses mantiveram a hegemonia financeira. Afinal, foram US$ 3,82 bilhões (R$19,9 bilhões) investidos em contratações, além de US$ 1,77 bilhão (R$9,23 bilhões) arrecadado em vendas, liderando os dois rankings pelo segundo ano consecutivo.

Já o Brasil foi o país mais ativo do mundo em número de negociações. Os clubes brasileiros fecharam 1.190 contratações internacionais e realizaram 1.005 vendas, consolidando o país como um dos principais polos de circulação de jogadores no cenário global. O relatório também aponta um crescimento significativo no número de clubes envolvidos financeiramente no mercado. Em 2025, 1.214 clubes gastaram dinheiro em transferências, um novo recorde. Do outro lado, 1.495 clubes receberam taxas por vendas, outro índice inédito. As transferências mais caras, segundo a Fifa Entre os negócios mais caros do ano está a transferência do meio-campista alemão Florian Wirtz do Bayer Leverkusen, para o Liverpool, campeão da Premier League, uma das várias transferências de destaque envolvendo os principais clubes europeus.

Aliás, o Liverpool contratou o jogador de 22 anos por 100 milhões de libras (US$137,77 milhões) garantidos e até 16 milhões de libras em bônus potenciais. As cinco principais transferências internacionais também incluíram Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt para o Liverpool), Jhon Duran (Aston Villa para o Al-Nassr), Benjamin Sesko (RB Leipzig para o Manchester United) e Nick Woltemade (VfB Stuttgart para o Newcastle United). Futebol feminino vive avanço acelerado O relatório destaca, de forma especial, a evolução consistente do futebol profissional feminino, que segue quebrando marcas ano após ano. Em 2025, acabaram sendo registradas 2.440 transferências internacionais de jogadoras, um aumento de 6,3% em relação a 2024.

Os clubes investiram US$ 28,6 milhões (R$149 milhões) em taxas de transferência, valor mais de 80% superior ao do ano anterior, o maior já registrado na modalidade. Ao todo, 756 clubes participaram de negociações internacionais, crescimento de 8,3%, enquanto 135 clubes realizaram investimentos financeiros (+23,9%) e 155 receberam valores por vendas (+25%). Os números refletem um cenário de profissionalização cada vez maior, com mais atletas firmando contratos e clubes estruturando departamentos específicos para o futebol feminino. Transferências amadoras reforçam alcance global do futebol Outro dado relevante do relatório diz respeito às transferências internacionais de jogadores amadores. Afinal, em 2025, foram 59.162 movimentações, novo recorde e um crescimento de 9,4% em relação ao ano anterior.

Das 211 associações-membro da FIFA, apenas duas não participaram de ao menos uma transferência desse tipo, evidenciando o alcance verdadeiramente global do futebol. Assim como em 2024, a Alemanha liderou o ranking, com 7.041 transferências de jogadores amadores. Análises inéditas e novas abordagens da Fifa Pela primeira vez, a FIFA incluiu uma seção dedicada aos períodos de testes. Estes são treinamentos de curta duração nos quais clubes e jogadores avaliam, mutuamente, a possibilidade de um vínculo futuro. Aliás, prática cada vez mais comum no futebol moderno. Assim, o relatório está publicado em conjunto com o site interativo do Global Transfer Report, que permite ao público explorar dados e tendências sob múltiplas perspectivas, tornando a experiência mais dinâmica e acessível.