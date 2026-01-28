Esposa de Paquetá mostra reação de jogador após volta ao Flamengo

Meia, que estava no West Ham, vai assinar contrato de cinco anos e chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira em avião privado / Crédito: Jogada 10

Depois de uma longa novela com o West Ham, Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. Nesta quarta-feira (28), depois do Rubro-Negro confirmar o retorno do jogador, a esposa do jogador, Duda Fournier, revelou a reação do jogador ao saber do acerto entre as partes. “Vamos hoje, vamos hoje. Não, arruma o voo para ir logo”, disse Paquetá ao empresário.

O estafe do jogador correu para arrumar um voo disponível para o transporte de Paquetá e da família ao Rio. Eles vão viajar em avião privado e deixam Londres ainda nesta quarta-feira.

