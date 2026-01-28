Esposa de Paquetá mostra reação de jogador após volta ao Flamengo

Esposa de Paquetá mostra reação de jogador após volta ao FlamengoMeia, que estava no West Ham, vai assinar contrato de cinco anos e chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira em avião privado
Depois de uma longa novela com o West Ham, Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. Nesta quarta-feira (28), depois do Rubro-Negro confirmar o retorno do jogador, a esposa do jogador, Duda Fournier, revelou a reação do jogador ao saber do acerto entre as partes.
“Vamos hoje, vamos hoje. Não, arruma o voo para ir logo”, disse Paquetá ao empresário.
O estafe do jogador correu para arrumar um voo disponível para o transporte de Paquetá e da família ao Rio. Eles vão viajar em avião privado e deixam Londres ainda nesta quarta-feira.
Relembre a novela
A novela foi longa. Entretanto, a postura irredutível de Lucas Paquetá para retornar ao Flamengo foi determinante para o acerto entre as partes. O jogador, aliás, chegou a comunicar o técnico Nuno Espírito Santo sobre o desejo, o que contribuiu para o avanço das conversas. Dessa forma, restou os clubes chegarem a um acerto sobre os valores. O contrato será de cinco anos.
Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá estava no West Ham desde 2022. Por lá, foram 139 jogos, 23 gols e 15 assistências. O jogador, de 28 anos, também passou por Milan, da Itália, e Lyon, da França. Na atual temporada, o meia soma 19 jogos, cinco gols e uma assistência. Nas últimas semanas, ficou fora das atividades do clube inglês por causa de dores nas costas.
