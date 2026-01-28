Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresa aciona Santos na Justiça por ida de Soteldo para Fluminense

Empresa aciona Santos na Justiça por ida de Soteldo para Fluminense

Secasports, intermediária da transferência do jogador, acusa coação, cobra dívidas antigas e pede bloqueio de bens do clube santista
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Secasports, que agencia a carreira de Solteldo, acionou o Santos na Justiça por conta da transferência do atacante para o Fluminense. A empresa alega que o clube paulista a coagiu a abrir mão de valores a receber do Peixe para que o clube liberasse o venezuelano. A informação é da ESPN.

De acordo com a ação, já havia pendências financeiras antes mesmo da transferência. Uma delas, no valor de R$ 515 mil, estava na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), além de parcelas a uma comissão de R$ 3,8 milhões. O cenário ganhou novos contornos quando surgiu a proposta do Tricolor.

Segundo a Secasport, “o Santos impôs uma condição irredutível para liberar o jogador: a empresa deveria outorgar quitação plena e renunciar à integralidade dos créditos discutidos na CRND, bem como os valores remanescentes do distrato (R$ 960 mil)”.

Ainda de acordo com a Secasports, a aceitação dos termos ocorreu em razão de uma situação de vulnerabilidade econômica. Mesmo depois da renúncia, alega que um novo compromisso assumido verbalmente não teria sido cumprido, envolvendo o repasse de 5% do valor da venda ao clube carioca.

Por fim, a agência cobra o pagamento das dívidas pendentes, além de parte do valor da negociação, indenização por danos morais, honorários e custas processuais, com pedido de bloqueio de bens como garantia.

Soteldo chegou ao Fluminense em junho do ano passado por US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões). Ele atuou por 21 jogos, fez dois gols e duas assistências pelo Tricolor. O venezuelano, aliás, ainda busca espaço na equipe carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar