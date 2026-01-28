Empresa aciona Santos na Justiça por ida de Soteldo para Fluminense

Secasports, intermediária da transferência do jogador, acusa coação, cobra dívidas antigas e pede bloqueio de bens do clube santista / Crédito: Jogada 10

A Secasports, que agencia a carreira de Solteldo, acionou o Santos na Justiça por conta da transferência do atacante para o Fluminense. A empresa alega que o clube paulista a coagiu a abrir mão de valores a receber do Peixe para que o clube liberasse o venezuelano. A informação é da ESPN. De acordo com a ação, já havia pendências financeiras antes mesmo da transferência. Uma delas, no valor de R$ 515 mil, estava na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), além de parcelas a uma comissão de R$ 3,8 milhões. O cenário ganhou novos contornos quando surgiu a proposta do Tricolor.

Segundo a Secasport, “o Santos impôs uma condição irredutível para liberar o jogador: a empresa deveria outorgar quitação plena e renunciar à integralidade dos créditos discutidos na CRND, bem como os valores remanescentes do distrato (R$ 960 mil)”.