Em casa, Vitória bate o Remo no duelo dos Leões

Em casa, Vitória bate o Remo no duelo dos LeõesLeão baiano vence Leão paraense por 2 a 0; Remo retorna à Série A, após três décadas fora, com derrota
O Vitória recebeu o Remo nesta quarta-feira, 28/1, em jogo pela primeira rodada do Brasileirão, e não se fez de rogado: venceu por 2 a 0 os paraenses, que disputavam seu primeiro jogo de Série A após 32 anos de ausência na elite. No início, o Rubro-Negro teve um primeiro tempo sem gols, mas desencantou na etapa final. Kayzer marcou o primeiro gol, e Baralhas ampliou, fazendo a festa da torcida presente no estádio Barradão, 16.603 presentes. Foi a primeira vez desde 2009 que o Rubro-Negro baiano estreia com vitória na Série A.
O Vitória foi superior, principalmente no segundo tempo, após a entrada de Fabri. Afinal, o atacante foi responsável pela jogada do segundo gol, chegou a marcar um gol anulado pelo VAR, acertou a trave e ainda sofreu um pênalti, que acabou sendo cancelado pelo árbitro após revisão. Assim, o resultado fez justiça ao melhor time em campo.
Primeiro tempo em branco
O primeiro tempo teve o Vitória mais focado na frente. Logo no início, chegou a comemorar um pênalti aos três minutos, mas o VAR anulou. O lance foi confuso: Renato Kayzer, na entrada da área, adiou a bola e esta acabou no braço de Marlon. No entanto, ao rever o lance, o VAR constatou que Kayzer foi quem inicialmente tocou a bola com o braço, e a penalidade foi cancelada.
O jogo seguiu morno, com muitos passes curtos no meio de campo e pouca ofensividade, até cerca de 30 minutos, quando o Remo teve a primeira grande chance da partida. Alef Manga recebeu a bola e, jogando individualmente, arranjou espaço para chutar de fora da área, mas a bola raspou a trave direita de Gabriel. No minuto seguinte, o Vitória respondeu, mas não conseguiu marcar por pouco. O cruzamento da esquerda encontrou Kayzer, que cabeceou para a defesa parcial de Marcelo Rangel. A sobra ficou com Kayky, que escorregou e não conseguiu finalizar, e a bola foi para fora.
O jogo ganhou qualidade, e aos 35 minutos, Kayzer novamente assustou os baianos, dessa vez por causa de Marcelo Rangel, que se antecipou e abafou o chute. Logo depois, Marcelo Rangel voltou a salvar o Remo aos 42 minutos. Uma boa jogada pela esquerda resultou em cruzamento, e Marquinhos, livre da marcação, chutou sem muita força. Assim, o goleiro do Remo conseguiu fazer a defesa. Entretanto, os paraenses também assustaram em um contra-ataque, quando João Lucas mandou a bola na trave. No entanto, o lance já estava parado por impedimento de Alef Manga.
Vitória desencanta no segundo tempo
No segundo tempo, o Vitporia largou o esquema com três zagueiros, tirando Ricelli e colocando Dudu. Mas o primeiro ataque foi dos visitantes. Em contra-ataque com Pikachu, a bola chegou à entrada da área, mas o chute foi mal executado, passando por cima do gol. Depois, aos 13 minutos, o gol saiu, mas foi dos donos da casa. Erick cobrou escanteio pela direita, e o goleiro Marcelo Rangel saiu mal, perdendo o tempo da bola. Ela foi na cabeça de Kazr, que mal precisou sair do chão para cabecear e sair comemorando, gritando: “Eu fingi que iria marcar!”.
Aos 26 minutos, Kayzer saiu para a entrada de Fabri. Na primeira jogada, o atacante sofreu falta na área, e o árbitro inicialmente marcou pênalti, mas foi ao VAR e anulou a decisão. No entanto, aos 32 minutos, Fabri fez uma boa jogada pela direita, cruzando para o arremate de Baralhas, que marcou o segundo gol do Vitória, fazendo 2 a 0. No final da partida, o Remo ainda teve duas chances de diminuir o placar, sendo a melhor delas com João Lucas. O lateral ficou cara a cara com o goleiro Gabriel, mas acabou chutando em cima dele.
VITÓRIA 2X0 REMO
Brasileirão – 1ª rodada
Data: 28/1/2026
Local: Barradão, Salvador (BA)
Público presente: 16.603
Público pagante: 16.511
Renda: R$ 387.892,00
Gol: Renato Kayzer, 13’/2ºT (1-0); Baralhas, 32’/2ºT (2-0)
VITÓRIA: Gabriel; Riccieli (Dudu, Intervalo), Camutanga, Zé Marcos e Matheus Silva; Caíque, Baralhas e Cantalapiedra (Erick, Intervalo); Ramon (Jamerson, 17’/2ºT) , Matheuzinho (Osvaldo, 35’/2ºT) e Renato Kayzer (Fabri, 26’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
REMO: Marcelo Rangel; João Lucas Marllon, Leo Andrade e Kayky; Zé Ricardo (Pavani, Intervalo), Patrick de Paula (Dodô, 24’/2ºT), Yago Pikachu; Jaderson (Patrick, 33’/1ºT), Alef Manga (Marcelinho, 24’/2ºT) e João Pedro (Eduardo Melo, 10’/2ºT). Técnico: Juan Carlos Osorio.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Cartões amarelos: Baralhas, Ramon (VIT); Zé Ricardo, Patrick de Paula, Dodô, Leo Andrade (REM)
Cartões vermelhos: –
