Dupla “Flaco-Roque” volta a marcar, mas Palmeiras fica no empate com o Atlético-MG

Dupla “Flaco-Roque” volta a marcar, mas Palmeiras fica no empate com o Atlético-MGEquipes tiveram dificuldades para criar na primeira etapa, mas reservas mudaram a cara do jogo no segundo tempo
Atlético-MG e Palmeiras empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (28), na Arena MRV, na estreia das equipes no Brasileirão 2026. Flaco López, artilheiro do Verdão na temporada, abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Victor Hugo empatou ainda na primeira etapa, aos 44 minutos. Na segunda etapa, Khellven marcou contra, para a virada do Galo. Por fim, Vitor Roque empatou o jogo para o Palmeiras.
O início do jogo foi travado, com poucas oportunidades. As duas equipes mostraram muita dificuldade de trocar passes por longos períodos e, por consequência, a primeira etapa foi marcada pelas perdas de posse. Diante desse cenário, os dois times tentaram se adaptar e arriscaram em chutes de fora da área.
Poucas chances no primeiro tempo
Primeiro foi a vez do Atlético, que assustou Carlos Miguel com um chute de Hulk aos 10 minutos. O atacante carregou da direita para o meio, puxando para a perna esquerda, e soltou a bomba, que passou à direita da meta palmeirense. O Verdão tentou dar o troco aos 17, com Andreas Pereira. O meio-campista aproveitou sobra na entrada da área e finalizou de primeira, mas a bola também passou à direita do gol do Galo. .
Se os pés de ambos os lados estavam descalibrados, Flaco López usou a cabeça (literalmente) para abrir o placar. Aos 27 minutos, Andreas Pereira cobrou escanteio do lado esquerdo do ataque do Verdão, em direção à primeira trave. O centroavante argentino desviou, sem chances para Everson reagir. Esse foi o terceiro gol do atacante na temporada.
Em desvantagem no placar, o Atlético passou a controlar melhor a posse de bola e chegou ao empate ainda na primeira etapa, aos 44 minutos. Após boa troca de passes na ponta-direita, Igor Gomes cruzou em direção à marca do pênalti. Murilo tentou cortar, mas acabou furando e a bola parou nos pés de Rena Lodi, que arriscou a finalização, mas pegou mascado. Na sobra, Victor Hugo, que esperava na marca do pênalti, dominou cercado por quatro jogadores e finalizou com força para abrir o placar. A bola ainda bateu na perna esquerda de Carlos Miguel, que falhou no lance.
Sampaoli mexe bem no segundo tempo
A segunda etapa começou com as duas equipes se lançando mais ao ataque desde o início. Primeiro, aos dois minutos, Dudu recebeu na ponta-esquerda, puxou para o meio e finalizou do bico da grande área, mas a bola passou por cima. Na sequência, veio a resposta do Palmeiras: Sosa recebeu cruzamento na marca do pênalti e finalizou no cantinho, mas parou em boa defesa de Everson.
O chute do paraguaio levou o Palmeiras a ensaiar uma pressão para cima do Atlético, com escanteios em sequência. Mas quem ficou mais perto de marcar o segundo foi o Galo, que chegou até a balançar as redes. Aos 16, Everson fez a ligação direta nas costas da defesa adversária e encontrou Cuello, em velocidade. O argentino, que tinha acabado de entrar, nem precisou dominar: finalizou de primeira e a bola passou mais uma vez por baixo das pernas de Carlos Miguel. Era o segundo gol do Alvinegro no jogo. O VAR, no entanto, revisou a jogada e assinalou impedimento do meio-campista.
Apesar da decepção, o Atlético não desistiu e conseguiu a virada, assim como no lance anulado, com participação de um jogador que entrou na segunda etapa. Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, recebeu na ponta-direita, e cruzou em direção à segunda trave. Carlos Miguel não saiu e Khellven, lateral do Palmeiras, foi infeliz na tentativa de desvio da bola. O jogador acabou empurrando contra o próprio gol, facilitando a virada do Galo.
Vitor Roque entra e salva o Palmeiras
Atrás no placar, Abel Ferreira apostou na entrada de Vitor Roque para tentar empatar o jogo. E o atacante precisou de apenas sete minutos para conseguir isso. Aos 37 minutos, Carlos Miguel fez a ligação direta no tiro de meta em direção a Flaco López. O argentino fez a casquinha para o “Tigrinho”, que atacou as costas da defesa, ganhou na disputa de corpo e finalizou cara a cara com Everson para igualar o placar.
Nos últimos minutos, o Atlético ensaiou uma pressão sobre o Palmeiras para tentar o empate, mas não foi efetivo. Pelo contrário: a equipe ainda correu o risco de tomar a virada no contra-ataque, já nos acréscimos, após finalização de Hulk. Vitor Roque e Flaco López tentaram levar o Verdão para o ataque, mas a perna pesou e o lance não resultou em finalização. Assim, as equipes ficaram apenas no empate.
O que vem por aí para Atlético-MG e Palmeiras
O Atlético-MG volta a campo no sábado (31), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Pouso Alegre fora de casa, pela sexta rodada o Campeonato Mineiro. Na sequência, o Galo visita o Bragantino pela segunda rodada do Brasileirão, na quarta-feira (4), às 19h (de Brasília).
O Palmeiras, por sua vez, visita o Botafogo-SP na próxima partida, que acontece no domingo (1º), às 20h30 (de Brasília). O jogo seguinte, pelo Brasileirão, é diante do Vitória, no Allianz Parque, também na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília).
ATLÉTICO-MG 2 x 2 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Público presente: 25.770 pessoas
Renda:
Gols: Flaco López, 27’/1ºT (0-1), Victor Hugo, 44’/1ºT (1-1), Khellven (contra), 28’/2ºT (2-1), Vitor Roque, 38’/2ºT (2-2)
ATLÉTICO-MG: Everson; Alan Franco, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Igor Gomes (Reinier, 40’/2ºT), Maycon e Victor Hugo (Alexsander, 31’/2ºT); Bernard (Gustavo Scarpa, 16/2ºT), Dudu (Cuello, 16’/2ºT) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay, 38’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur, 38’/2ºT); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício (Luighi, 40’/2ºT); Allan (Riquelme Filipi, 38’/2ºT), Ramón Sosa (Vitor Roque, 31’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Wagner Reway (Fifa/SC)
Cartões Amarelos: Alan Franco, Alexsander, Jorge Sampaoli, Renan Lodi, Ruan (CAM); Maurício, Vitor Roque (PAL)
Cartões Vermelhos: Jorge Sampaoli (Atlético-MG, aos 49’/2ºT)
