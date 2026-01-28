Dorival confirma que Alisson não será reforço do Corinthians: “Uma pena”Treinador reforçou a qualidade que o volante possui e destacou que o Timão seguirá no mercado em busca de uma peça para a posição
Alisson não será jogador do Corinthians. Após a derrota para o Bahia, na noite desta quarta-feira (28), o técnico Dorival Júnior confirmou a informação publicada pelo Jogada10 de que o clube se retirou da negociação.
O técnico fez um pedido à diretoria do clube pelo volante, com quem trabalhou nos tempos de São Paulo. Dorival lamentou o fato de que a negociação não teve êxito. Inclusive, o treinador destacou as principais características do volante e afirmou que a transferência estava próxima de ser concluída.
“Não me frustra. Eu sinto porque é um garoto que tem qualidade, tem muita lenha para poder queimar. Para mim, comigo, foi muito importante. É uma característica que eu precisava, não aconteceu. Sinto muito. É uma pena, vamos olhar para frente e buscar o que for do nosso alcance. Naquele dia eu falei porque estava tudo quase encerrado e finalizado”, comentou.
O acordo encaminhado previa um empréstimo de um ano, com o Corinthians assumindo integralmente os salários do jogador. O contrato ainda estabelecia uma opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões). Além disso, o Timão teria de pagar R$ 1,5 milhão caso Alisson atingisse 45 minutos em 25 partidas, e mais R$ 2 milhões se o atleta acabasse sendo relacionado em algum jogo contra o São Paulo. Por conta disso, o Alvinegro acabou recuando na negociação.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.