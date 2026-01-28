Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desempenho no Maracanã é trunfo do Fluminense no Brasileirão

Tricolor teve a segunda melhor campanha como mandante na edição do ano passado
Líder do Carioca e embalado com a vitória no clássico contra o Flamengo, o Fluminense estreia no Brasileirão contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Dessa forma, o Tricolor começa a nova temporada da mesma forma que terminou a anterior: jogando diante da própria torcida e cheio de confiança.

Em 2025, o Fluminense teve a segunda melhor campanha como mandante no Brasileirão, atrás do Flamengo por apenas um ponto. Contudo, o Tricolor teve o maior número de vitórias dentro de casa e superou a sua melhor marca na história, alcançada em 2023 — ano que ficou marcado pela conquista da Libertadores dentro do Maracanã.

Desde a chegada de Luis Zubeldía em 28 de setembro de 2025, o Fluminense é o time da Série A com mais vitórias. No período, o Tricolor conquistou 14 triunfos em 22 jogos. Desses 14 triunfos, 10 foram no Maracanã. O desempenho como mandante, aliás, segue perfeito até aqui: 12 jogos e 12 vitórias. Ou seja, 100% de aproveitamento.

Mesmo com o treinador afastado no início desta temporada por causa de uma cirurgia cardiovascular, o Fluminense manteve o desempenho impecável como mandante. Afinal, sob o comando do auxiliar Maxi Cuberas, o Tricolor venceu o Madureira por 2 a 1, no Luso Brasileiro, além do Flamengo, no Maracanã. O clássico, aliás, foi o primeiro jogo do Time de Guerreiros no Maraca em 2026.

