Desempenho no Maracanã é trunfo do Fluminense no Brasileirão

Líder do Carioca e embalado com a vitória no clássico contra o Flamengo, o Fluminense estreia no Brasileirão contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Dessa forma, o Tricolor começa a nova temporada da mesma forma que terminou a anterior: jogando diante da própria torcida e cheio de confiança.

Em 2025, o Fluminense teve a segunda melhor campanha como mandante no Brasileirão, atrás do Flamengo por apenas um ponto. Contudo, o Tricolor teve o maior número de vitórias dentro de casa e superou a sua melhor marca na história, alcançada em 2023 — ano que ficou marcado pela conquista da Libertadores dentro do Maracanã.