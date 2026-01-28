Cruzeiro acerta transferência de atacante para time da Série C

Como tinha contrato com o atacante somente até dezembro, a Raposa não receberá compensação financeira pela transferência. Contudo, manterá 30% dos direitos econômicos do jogador, que assinará contrato até o fim de 2027 com os gaúchos, segundo o “Central da Toca”.

O Cruzeiro emprestou o atacante Arthur Viana para o Caxias-RS, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador já se encontra no Sul do país à espera dos clubes finalizarem todos os trâmites burocráticos.

Arthur Viana fez a maior parte de sua formação de base no Grêmio, chegando ao Cruzeiro somente em 2023 para jogar no sub-20. Após marcar 11 gols na primeira temporada, ganhou chances no time principal, disputando três partidas com Fernando Seabra.

No entanto, ficou sem espaço na última temporada e foi emprestado ao Ehime FC, da segunda divisão do Japão. No futebol asiático, entrou em campo em apenas sete ocasiões, retornando ao Cruzeiro no fim do ano. Como não estava nos planos de Tite, o Cruzeiro passou a buscar novos destinos para o atacante.

O Caxias disputará três competições ao longo de 2026: o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e a Série C. No ano passado, passou perto de conquistar uma vaga na segunda divisão, mas parou no quadrangular final.