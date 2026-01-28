Crise no Botafogo: Textor entra em rota de colisão com Thairo Arruda

Crise no Botafogo: Textor entra em rota de colisão com Thairo ArrudaCrise financeira enfraquece o Godfather e o deixa isolado no Mais Tradicional
A crise financeira do Botafogo só piora a cada dia. O cenário deixa o atual controlador da SAF, John Textor, isolado entre os seus pares no Mais Tradicional. Sem a força política de outrora, o Godfather passou a ser contestado por nomes influentes da diretoria. O site “ge”, por exemplo, mencionou, nesta quarta-feira (28), que o big boss entrou em rota de colisão com Thairo Arruda. O CEO do clube e principal liderança administrativa do Glorioso questiona alguns métodos do acionista dos Estados Unidos. Correntes, no botafoguismo, pontuam que o empresário vai na contramão da austeridade que o momento demanda.
Aliado em 2025 e dono de 10% da SAF, o associativo, como acionista minoritário, também vem se afastando do empresário. O presidente João Paulo Magalhães, no passado, se autointitulou um “soldado” do Godfather. Hoje, porém, vê os movimentos de Textor com muita desconfiança. A mesma postura tem Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo e a figura mais influente no quadro social (um verdadeiro cardeal no universo preto e branco). Ambos defendem, então, a saída do magnata da Flórida.
Textor está ciente do momento desfavorável e da pressão interna que passou a sofrer principalmente com o tranfer ban (ainda sem resolução) e o atraso em pagamentos ao elenco. O acionista segue à frente da gestão da SAF por conta de uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro. Ele, no entanto, apesar de ser o sócio majoritário, perdeu o controle da Eagle, dona de 90% do futebol alvinegro, em mais um capítulo de uma renhida batalha jurídica contra a Ares, fundo que emprestou dinheiro para o big boss comprar o Lyon (FRA).
Enquanto não resolve as interrogações e pendências que aparecem como um tsunami no Botafogo, John Textor afirmou que estará na quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, para acompanhar Botafogo e Cruzeiro, encontro válido pela rodada 1 desta edição do Campeonato Brasileiro.
