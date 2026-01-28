Coritiba x Red Bull Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Coxa retorna à elite do futebol brasileiro, em busca da primeira vitória em casa na temporda, contra o invicto Massa Bruta

O Campeonato Brasileiro vai começar para Coritiba e Bragantino. Afinal,na noite desta quarta-feira (28), às 19h, o atual campeão da Série B encara a equipe do interior paulista, no Estádio Couto Pereira, em duelo válido pela primeira rodada da competição.

A Voz do Esporte inicia a transmissão às 17h30, com Fellipo Sousa na narração, Álvaro Martim nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.