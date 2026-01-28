Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coritiba x Red Bull Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Coxa retorna à elite do futebol brasileiro, em busca da primeira vitória em casa na temporda, contra o invicto Massa Bruta
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Campeonato Brasileiro vai começar para Coritiba e Bragantino. Afinal,na noite desta quarta-feira (28), às 19h, o atual campeão da Série B encara a equipe do interior paulista, no Estádio Couto Pereira, em duelo válido pela primeira rodada da competição.

A Voz do Esporte inicia a transmissão às 17h30, com Fellipo Sousa na narração, Álvaro Martim nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

