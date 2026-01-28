Corinthians x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Timão conta com o retorno de Memphis Depay, enquanto o Tricolor de Aço fará apenas o segundo jogo no ano com elenco principal

Nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), o Corinthians recebe o Bahia, pela estreia das equipes no Brasileirão. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista. O local do jogo foi escolhido pelo próprio Timão em acordo que envolveu a cessão da Neo Química Arena para o Santos no Campeonato Paulista.

A Voz do Esporte, sempre atenta aos detalhes do embate, inicia a transmissão, ao vivo, às 18h30. Christian Rafael narra a peleja. Eduardo Ximenez está escalado nos comentários. Por fim, Igor Pagliuso garante as melhores reportagens.