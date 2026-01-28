Confira os possíveis confrontos dos playoffs da Champions League

Sorteio orientado na sexta-feira (30/1) decidirá todos os jogos da fase anterior às oitavas de final; veja todos os possíveis duelos / Crédito: Jogada 10

De maneira para lá de emocionante, a fase de Liga da Champions chegou ao fim! Com direito a 18 jogos simultâneos nesta quarta-feira (28/1), agora já sabemos quais são os clubes que seguem adiante no sonho do título europeu. Os oito primeiros, afinal, avançam direto às oitavas de final, sem saber ainda exatamente quem enfrentarão por lá. Mas calma que já dá para saber algo de antemão! O Jogada10 explica. Os oito primeiros Arsenal e Bayern – líder e vice-líder, respectivamente – já sabem que enfrentarão um clube entre o 15º e o 18º lugar (Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund ou Olympiacos, respectivamente), por predefinição realizada pela Uefa. Liverpool (terceiro) e Tottenham (quarto) enfrentarão ou Juventus (13º)/Atlético de Madrid (14º) ou Club Brugge (19º)/Galatasaray (20º). Já Barcelona (quinto) e Chelsea (sexto) enfrentarão os times vencedores dos embates referentes a PSG (11º)/Newcastle (12º), e Monaco (21º)/Qarabag (22º), por exemplo. Por fim, as equipes que finalizaram a fase de Liga em sétimo (Sporting) e oitavo (Manchester City) enfrentam os ganhadores dos duelos entre Real Madrid (nono) e décimo (Inter de Milão), e Bodo/Glimt (23º) e Benfica (24º).

LEIA MAIS: Fim da novela! Flamengo anuncia Lucas Paquetá

Dessa forma, um sorteio ocorrerá já nesta sexta-feira (30/1), às 7h30 (de Brasília), para definir qual time de cada grupo (líder e vice-líder, por exemplo) enfrenta qual “chave”. Para exemplificar, um confronto que pode ocorrer seria Arsenal (líder) contra o vencedor de Dortmund (17º) ou Olympiacos (18º) x Atalanta (15º) ou Bayer Leverkusen (16º). Ao mesmo tempo, forçadamente o Bayern encarará o outro vencedor deste grupo de quatro clubes. Grupo dos playoffs Isso ocorre porque os 16 classificados aos playoffs só terão seus adversários conhecidos após o sorteio orientado de sexta. O nono e o décimo enfrentarão ou o 23º ou o 24º. Já os times que terminaram em 11º e 12º só podem enfrentar quem ficou em 21º e 22º e assim por diante (veja os possíveis confrontos abaixo). Regras Os oito primeiros definirão a vaga como mandante. Ou seja, jogarão a primeira partida fora de casa, enquanto decidem a volta em seus estádios. O mesmo vale para os times que terminaram entre a nona e a 16ª posições nos confrontos contra os que acabaram entre 17º e 24º. Não há, aliás, restrição de países nestes sorteios, o que significa que equipes compatriotas podem se encarar já nos playoffs.