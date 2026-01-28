Como o Corinthians se preparou para mandar um jogo na Vila Belmiro

Mesmo longe da Neo Química Arena, o Timão será o mandante. A expectativa é de bom público, com cerca de 15 mil ingressos colocados à disposição da torcida corintiana. Do total, 619 entradas foram reservadas ao setor visitante. Os camarotes particulares do estádio santista não estarão disponíveis para o público nesta partida.

A abertura da campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro terá um cenário pouco usual. Na noite desta quarta-feira (28), às 20h, o time comandado por Dorival Júnior enfrenta o Bahia na Vila Belmiro , em Santos, em partida válida pela primeira rodada da competição nacional.

Para viabilizar a operação do jogo fora da capital paulista, o Corinthians deslocou 42 funcionários à Baixada Santista. Parte desse grupo, inclusive, já havia realizado uma visita técnica ao estádio na semana passada, aproveitando o clássico contra o Santos para conhecer as instalações e alinhar detalhes logísticos.

A mudança de local e de data partiu de um planejamento da diretoria. A decisão foi tomada pelo presidente Osmar Stabile em conjunto com o executivo Marcelo Paz, com o objetivo de ampliar o tempo de recuperação dos atletas entre a estreia no Brasileirão e o compromisso seguinte. Afinal, o Timão encara o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, domingo (1º), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Inicialmente, o confronto contra o Bahia estava agendado para quinta-feira (29), às 20h30, na Neo Química Arena. Além da necessidade de ajuste no calendário, a alteração também levou em conta a realização de outro grande evento esportivo na cidade de São Paulo na mesma data, já que o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbis.

Primeira vez do Corinthians como mandante na Vila

Aliás, o duelo marca um momento histórico para o clube do Parque São Jorge. Afinal, será a primeira vez que o Corinthians atuará como mandante em uma partida oficial na Vila Belmiro. Antes disso, o Timão esteve no estádio santista apenas em jogos amistosos. Em 1986, venceu o Grasshoppers, da Suíça, por 3 a 0, pelo Torneio de Verão. Dez anos depois, pela mesma competição, empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro.