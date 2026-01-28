Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Savarino, Fluminense divulga relacionados para estreia no Brasileirão

Meia-atacante venezuelano surge na lista para jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28/1), e pode estrear pelo Fluzão
O Fluminense entra em campo pela primeira vez no Brasileirão 2026 nesta quarta-feira (28/1), dia em que estreia contra o Grêmio, no Maracanã, a partir das 19h30 (de Brasília). E o clube divulgou os relacionados para o jogo em questão com direito a um possível estreante.

Trata-se do meia-atacante Jefferson Savarino, que pode realizar sua estreia com a camisa tricolor. O jogador, recém-contratado pelo Flu, já está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o coloca em condições de entrar em campo pela primeira vez pelo novo clube. Outra “entrada” importante é a do técnico Luis Zubeldía, recuperado de um problema no coração. Ele vinha sendo substituído pelo auxiliar, Maxi Cuberas.

A lista, aliás, conta com duas mudanças. O goleiro Marcelo Pitaluga dá lugar a Gustavo Félix, enquanto há a saída do atacante Matheus Reis. Ele, afinal, abre espaço para a entrada de Savarino na lista de 24 jogadores que vão ao Maracanã.

Hércules, Soteldo e Cano seguem fora, porém. O argentino se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, seguindo cronograma de tratamento no CT Carlos Castilho. Já o volante e o ponta estão na transição física após lesões na temporada 2025.

Após vencer o Flamengo, no último domingo (25/1), o Fluminense surge na liderança do Grupo A do Carioca. Agora, vai para a estreia no Brasileirão com moral. Dessa forma, depois do jogo contra o Grêmio, volta-se para o estadual, onde realiza clássico com o Botafogo, no domingo (1º/2), pela quinta e penúltima rodada da Taça Guanabara.

