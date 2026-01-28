Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com possível saída de Kauã Prates, Cruzeiro avalia contratar novo lateral-esquerdo

Jovem ficará na Raposa até agosto, quando completará 18 anos. Clube avalia buscar um novo jogador nesta ou na próxima janela de transferências
O Cruzeiro monitora o mercado de transferências em busca de um novo lateral-esquerdo. Afinal, Kauã Prates tem venda encaminhada para o Borussia Dortmund, o que abrirá uma lacuna no setor no elenco comandado por Tite. Contudo, o jovem só deixará o Cabuloso em agosto, quando completa 18 anos de idade. Assim, não está descartada a contratação de um reforço ainda nesta janela.

Neste momento, o mais provável é o Cruzeiro buscar um novo nome para a posição no meio de ano, quando a movimentação no continente europeu é mais intenso. Contudo, a diretoria ficará de olho em uma eventual oportunidade de mercado. No Brasil, o período de inscrições fica aberto até o início de março.

Assim, a partir do meio do ano, a Raposa terá apenas Kaiki, titular da lateral, que segue valorizado no mercado. Na próxima janela de transferências, ele deve voltar à pauta de clubes de futebol da Europa.

Como o setor não era prioridade para a comissão técnica, ainda não houve busca por nenhum jogador da posição. No entanto, o lateral-esquerdo Cuiabano, do Nottingham Forest, interessa. Ele tem uma proposta do Vasco em mãos. O clube inglês deixou claro que deseja vender o jogador, mas o Cruz-Maltino tenta um empréstimo.

Outro nome que chegou a ser sugerido é o de Julio Soler, argentino do Bournemouth. Ele não vem recebendo muitas oportunidades na Premier League, com apenas cinco jogos disputados.

Kauã Prates de saída do Cruzeiro 

Com apenas 17 anos, o lateral-esquerdo Kauã Prates está perto de se  transferir para o Borussia Dortmund. O acordo com os alemães deve girar em torno de 12 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 75 milhões na cotação atual), além de bônus por metas atingidas.

Vale ressaltar que a operação financeira sofreu um reajuste positivo para a Raposa. Inicialmente, o time alemão havia oferecido 10 milhões de euros fixos e mais três milhões em variáveis, mas a diretoria celeste conseguiu elevar o montante garantido. Portanto, ficou definido que o Cruzeiro receberá uma parte do pagamento de forma imediata e o restante parcelado.

Além disso, o vínculo de longo prazo já está alinhado. O jogador avançou nas tratativas pessoais com o clube alemão e deverá firmar um contrato válido até 2031. O interesse do Dortmund não é recente; o clube monitora a joia desde outubro do ano passado, quando enviou observadores ao Mineirão.

Nesse contexto, Kauã deixa o clube após uma ascensão meteórica. Natural do Espírito Santo e revelado na Toca da Raposa, ele estreou no profissional em 2025, somando 12 partidas. Atualmente, sob o comando do técnico Tite, o jovem ganhou ainda mais espaço neste início de temporada, tendo atuado em três jogos do Campeonato Mineiro e marcado um gol.

