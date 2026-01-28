Com possível saída de Kauã Prates, Cruzeiro avalia contratar novo lateral-esquerdo

Jovem ficará na Raposa até agosto, quando completará 18 anos. Clube avalia buscar um novo jogador nesta ou na próxima janela de transferências / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro monitora o mercado de transferências em busca de um novo lateral-esquerdo. Afinal, Kauã Prates tem venda encaminhada para o Borussia Dortmund, o que abrirá uma lacuna no setor no elenco comandado por Tite. Contudo, o jovem só deixará o Cabuloso em agosto, quando completa 18 anos de idade. Assim, não está descartada a contratação de um reforço ainda nesta janela. Neste momento, o mais provável é o Cruzeiro buscar um novo nome para a posição no meio de ano, quando a movimentação no continente europeu é mais intenso. Contudo, a diretoria ficará de olho em uma eventual oportunidade de mercado. No Brasil, o período de inscrições fica aberto até o início de março.

Assim, a partir do meio do ano, a Raposa terá apenas Kaiki, titular da lateral, que segue valorizado no mercado. Na próxima janela de transferências, ele deve voltar à pauta de clubes de futebol da Europa.

Como o setor não era prioridade para a comissão técnica, ainda não houve busca por nenhum jogador da posição. No entanto, o lateral-esquerdo Cuiabano, do Nottingham Forest, interessa. Ele tem uma proposta do Vasco em mãos. O clube inglês deixou claro que deseja vender o jogador, mas o Cruz-Maltino tenta um empréstimo. Outro nome que chegou a ser sugerido é o de Julio Soler, argentino do Bournemouth. Ele não vem recebendo muitas oportunidades na Premier League, com apenas cinco jogos disputados. Kauã Prates de saída do Cruzeiro Com apenas 17 anos, o lateral-esquerdo Kauã Prates está perto de se transferir para o Borussia Dortmund. O acordo com os alemães deve girar em torno de 12 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 75 milhões na cotação atual), além de bônus por metas atingidas.