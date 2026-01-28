Com marca de Haaland, Manchester City vence o Galatasaray e está nas oitavas da Champions

Com marca de Haaland, Manchester City vence o Galatasaray e está nas oitavas da ChampionsNorueguês faz e alcança van Nistelrooy na artilharia histórica da Champions; Citizens terminam fase de Liga na oitava posição
O Manchester City garantiu vaga direta às oitavas de final da Champions. Nesta quarta-feira (28/1), em dia com os 18 jogos da última rodada da fase de Liga, os Citizens fizeram 2 a 0 para cima do Galatasaray, no Etihad Stadium, terminando na oitava posição pelo saldo de gols. Foi direito a marca histórica de Haaland, que marcou o primeiro. Cherki também deixou o seu, com Doku participando dos dois gols. O belga, no entanto, saiu lesionado, dando mais um problema para Pep Guardiola.
A equipe do técnico catalão encerra sua participação na fase de Liga com 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Agora, ao contrário do que houve na temporada 2024/25, o City está direto nas oitavas de final da Champions, onde enfrentará um dos quatro seguintes times: Inter de Milão (nono), PSG (décimo), Bodo/Glimt (23º) ou Marselha (24º). O Galatasaray, por sua vez,
Haaland faz história, e Manchester City avança
Jogando em casa, o City não tomou conhecimento do Galatasaray e partiu para cima desde o começo. Não à toa, aos 2′, Haaland deu lindo peixinho em cruzamento de Aït-Nouri, mas desperdiçou a chance por centímetros. A redenção não levaria nem dez minutos para acontecer – e em grande estilo, aliás. O camisa 9 recebeu passe em profundidade de Doku e, de cavadinha, deixou o goleiro na saudade para fazer um golaço, aos 10′. Com este gol, ele igualou Ruud van Nistelrooy como oitavo maior artilheiro da História da Champions, com 56 gols – um a menos que Thomas Müller.
Quem fazia boa partida era o meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, pelo lado turco. A primeira intervenção de Donnarumma, porém, foi em chute perigoso de Osimhen, somente aos 25′. Mas o jogo era mesmo do City. Afinal, em jogada trabalhada – bem ao estilo Guardiola -, Doku fez carnaval e encontrou Cherki livre na altura da marca do pênalti. O camisa 10 só teve o trabalho de escolher o canto e bater Çakir, aos 28′. A notícia ruim (mais uma) para Guardiola foi a lesão do craque do jogo, Doku, que sentiu sozinho e deu lugar a Foden.
Com a vitória praticamente encaminhada, o Manchester City arrefeceu e ofereceu campo ao time turco. No entanto, com pouca criatividade, o Galatasaray pouco oferecia perigo ao gol de Donnarumma. A equipe visitante até tentou emplacar uma blitz no adversário, mas a fortaleza de Guardiola estava em dia, apesar de tantos desfalques defensivos.
Próximos passos
Agora, o Manchester City tem uma sequência de confrontos pesados antes das oitavas da Champions. Já neste domingo (1º/2), encara o Tottenham, fora de casa, pela 24ª rodada da Premier League, onde é vice-líder (quatro pontos atrás do líder Arsenal). Três dias depois (4/2), enfrenta o Newcastle, no Etihad, pela volta da EFL Cup (na ida, venceu por 2 a 0). Já no dia 8, visita o Liverpool, em novo jogaço pela Premier. As oitavas, com adversário ainda por definir (pode ser entre Inter de Milão (nono), PSG (décimo), Bodo/Glimt (23º) ou Marselha (24º)) será apenas nos dias 10/11 e 17/18 de março.
Já o Galatasaray terá de entrar em campo antes pela Champions, visto que terminou no grupo dos times que disputarão os playoffs. Nesta fase em questão, enfrenta Juventus (13º) ou Atlético de Madrid (14º) nos dias 17/18 e 24/25 de fevereiro. Antes, no domingo, dá tempo de encarar o Kayserispor pela 20ª rodada do Campeonato Turco, onde é líder com três pontos de distância para o segundo colocado. No dia 4, disputa contra o Istanbulspor pela terceira rodada da Copa Turca.