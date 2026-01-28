Com marca de Haaland, Manchester City vence o Galatasaray e está nas oitavas da Champions

Norueguês faz e alcança van Nistelrooy na artilharia histórica da Champions; Citizens terminam fase de Liga na oitava posição / Crédito: Jogada 10

O Manchester City garantiu vaga direta às oitavas de final da Champions. Nesta quarta-feira (28/1), em dia com os 18 jogos da última rodada da fase de Liga, os Citizens fizeram 2 a 0 para cima do Galatasaray, no Etihad Stadium, terminando na oitava posição pelo saldo de gols. Foi direito a marca histórica de Haaland, que marcou o primeiro. Cherki também deixou o seu, com Doku participando dos dois gols. O belga, no entanto, saiu lesionado, dando mais um problema para Pep Guardiola. A equipe do técnico catalão encerra sua participação na fase de Liga com 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Agora, ao contrário do que houve na temporada 2024/25, o City está direto nas oitavas de final da Champions, onde enfrentará um dos quatro seguintes times: Inter de Milão (nono), PSG (décimo), Bodo/Glimt (23º) ou Marselha (24º). O Galatasaray, por sua vez,

Haaland faz história, e Manchester City avança Jogando em casa, o City não tomou conhecimento do Galatasaray e partiu para cima desde o começo. Não à toa, aos 2′, Haaland deu lindo peixinho em cruzamento de Aït-Nouri, mas desperdiçou a chance por centímetros. A redenção não levaria nem dez minutos para acontecer – e em grande estilo, aliás. O camisa 9 recebeu passe em profundidade de Doku e, de cavadinha, deixou o goleiro na saudade para fazer um golaço, aos 10′. Com este gol, ele igualou Ruud van Nistelrooy como oitavo maior artilheiro da História da Champions, com 56 gols – um a menos que Thomas Müller. Quem fazia boa partida era o meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, pelo lado turco. A primeira intervenção de Donnarumma, porém, foi em chute perigoso de Osimhen, somente aos 25′. Mas o jogo era mesmo do City. Afinal, em jogada trabalhada – bem ao estilo Guardiola -, Doku fez carnaval e encontrou Cherki livre na altura da marca do pênalti. O camisa 10 só teve o trabalho de escolher o canto e bater Çakir, aos 28′. A notícia ruim (mais uma) para Guardiola foi a lesão do craque do jogo, Doku, que sentiu sozinho e deu lugar a Foden. Com a vitória praticamente encaminhada, o Manchester City arrefeceu e ofereceu campo ao time turco. No entanto, com pouca criatividade, o Galatasaray pouco oferecia perigo ao gol de Donnarumma. A equipe visitante até tentou emplacar uma blitz no adversário, mas a fortaleza de Guardiola estava em dia, apesar de tantos desfalques defensivos.