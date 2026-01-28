Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cléber Machado causa problemas de convivência nos bastidores de programa da Record

Relatos indicam que Cléber Machado tem postura centralizadora para tomar decisões envolvendo atração esportiva da emissora
O clima no programa esportivo “Esporte Record” parece não ser dos melhores, especialmente pela influência do narrador Cléber Machado.

Isso porque, segundo relatos, o profissional, que é um dos apresentadores da atração, acumula atitudes que causam descontentamento nos bastidores. Entre as causas o desgaste no relacionamento com outros colegas que trabalham no programa. 

De acordo com as informações da colunista Fábia Oliveira, do portal “Metrópoles”, o principal narrador da emissora supostamente assumiu comportamento controlador, conforme revelaram fontes.

Inclusive, pessoas com fácil acesso a integrantes da produção indicam que Cléber Machado não permite a contribuição de colegas jornalistas, seja quando o programa está no ar ou não.

Um exemplo deste cenário são as constantes interrupções a repórteres feitas durante a apresentação de matérias. Além disso, o comportamento incomodou a outra apresentadora do programa “Esporte Record”, Paloma Tocci.

Internamente, a circulação de informações indica que a comunicadora está sem espaço e com pouco poder de opinar. 

Portanto, pelos indícios, a sua presença no estúdio tornou-se quase discreta. Por sinal, outros profissionais que atuam na atração demonstram desgaste por outras atitudes.

No caso, frequentes gritos que Cléber Machado dá e causam um clima em que prevalece o temor e a desconfiança.

Gafe na Record 

O narrador Cléber Machado viveu um momento embaraçoso durante a transmissão entre Internacional e Bahia, pela Record.

Isso porque o locutor se manifestou como profissional da Globo e mencionou o nome da antiga emissora no início do segundo tempo do empate em 2 a 2 no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão de 2025. 

“Agora aqui à esquerda a bola em jogo para você, ligado na Globo!”, disse o narrador, que ficou em silêncio ao perceber o equívoco. O erro, embora rápido, chamou atenção dos telespectadores — afinal, o jornalista trabalhou por 35 anos na emissora carioca, até sua saída em 2023. 

Cléber, então, corrigiu-se ainda no ar após receber um aviso da equipe de transmissão. Sem perder o bom humor, pediu desculpas pela confusão e seguiu narrando o duelo. Os telespectadores também levaram na boa e, inclusive, transformaram a situação em meme. 


