Cléber Machado causa problemas de convivência nos bastidores de programa da Record

Relatos indicam que Cléber Machado tem postura centralizadora para tomar decisões envolvendo atração esportiva da emissora / Crédito: Jogada 10

O clima no programa esportivo “Esporte Record” parece não ser dos melhores, especialmente pela influência do narrador Cléber Machado. Isso porque, segundo relatos, o profissional, que é um dos apresentadores da atração, acumula atitudes que causam descontentamento nos bastidores. Entre as causas o desgaste no relacionamento com outros colegas que trabalham no programa.

De acordo com as informações da colunista Fábia Oliveira, do portal “Metrópoles”, o principal narrador da emissora supostamente assumiu comportamento controlador, conforme revelaram fontes. Inclusive, pessoas com fácil acesso a integrantes da produção indicam que Cléber Machado não permite a contribuição de colegas jornalistas, seja quando o programa está no ar ou não. Um exemplo deste cenário são as constantes interrupções a repórteres feitas durante a apresentação de matérias. Além disso, o comportamento incomodou a outra apresentadora do programa “Esporte Record”, Paloma Tocci.

Internamente, a circulação de informações indica que a comunicadora está sem espaço e com pouco poder de opinar. Portanto, pelos indícios, a sua presença no estúdio tornou-se quase discreta. Por sinal, outros profissionais que atuam na atração demonstram desgaste por outras atitudes. No caso, frequentes gritos que Cléber Machado dá e causam um clima em que prevalece o temor e a desconfiança.

Gafe na Record O narrador Cléber Machado viveu um momento embaraçoso durante a transmissão entre Internacional e Bahia, pela Record. Isso porque o locutor se manifestou como profissional da Globo e mencionou o nome da antiga emissora no início do segundo tempo do empate em 2 a 2 no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão de 2025. “Agora aqui à esquerda a bola em jogo para você, ligado na Globo!”, disse o narrador, que ficou em silêncio ao perceber o equívoco. O erro, embora rápido, chamou atenção dos telespectadores — afinal, o jornalista trabalhou por 35 anos na emissora carioca, até sua saída em 2023.