Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF muda regra para o valor do ingresso da torcida visitante

CBF muda regra para o valor do ingresso da torcida visitante

Clubes mandantes não poderão cobrar valores considerados exorbitantes das torcidas visitantes. Saiba detalhes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CBF divulgou, na última terça-feira (27), o Manual de Competições, documento que substitui o atual Regulamento Geral de Competições. O modelo adotado segue estrutura e organização às práticas da Fifa e da Conmebol. Além disso, incorpora sugestões enviadas por clubes e federações estaduais. A principal novidade é a cobrança dos mandantes com relação aos ingressos para as torcidas visitantes.

Até o ano passado, a regra dizia que o ingresso do visitante deveria ter preço parecido com um setor “equivalente” do estádio, o que gerava interpretações diferentes e, muitas vezes, preços muito altos. Agora, ficou definido um limite: o ingresso do visitante não pode custar mais que o dobro do ingresso mais barato do mandante, sem considerar meia-entrada.

Além disso, o torcedor visitante passa a ter o direito de comprar antecipadamente 50% dos ingressos do setor destinado à sua torcida. Isso ajuda os clubes a fortalecerem seus programas de sócio-torcedor, garantindo ingressos mesmo em jogos fora de casa. Esses ingressos, aliás, não podem ser revendidos por um preço maior.

Por fim, a CBF reitera que a torcida visitante tem o direito de ficar em um setor com boa visibilidade do campo. Não pode haver grades, estruturas ou qualquer tipo de obstrução exagerada que atrapalhe a visão do jogo.

“Proporcionar um melhor espetáculo ao torcedor visitante, assegurando que a torcida do Clube tenha o direito a ocupar um setor do estádio que garanta condições adequadas de visibilidade do campo de jogo, sendo vedada qualquer obstrução excessiva ou desproporcional”, afirma a CBF.

A regra vale para as competições da CBF. Ou seja, Brasileirão (todas as divisões e categorias), Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar