CBF inicia instalação do impedimento semiautomático no Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu o pontapé inicial para uma nova era na arbitragem nacional. Na última segunda-feira, 26, equipes técnicas iniciaram a instalação dos equipamentos do sistema de impedimento semiautomático no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Embora o trabalho já tenha começado, a tecnologia não estará disponível para a rodada de abertura do Brasileirão, nesta quarta-feira, e a entidade adota cautela ao não estipular um prazo exato para a estreia da ferramenta.

Investimento e fases do projeto Vale destacar que a instalação dos equipamentos faz parte da terceira fase de implementação do projeto, que já passou por vistorias nas arenas. Ao todo, a CBF instalará o sistema em 27 estádios pelo país e contemplará até mesmo locais provisórios. Por exemplo, a Arena Barueri receberá o aparato inicialmente para atender aos jogos do Palmeiras, mas a entidade transferirá a estrutura para o Allianz Parque assim que possível. Para viabilizar a tecnologia, a CBF firmou contrato com a empresa Genius e estima um investimento robusto de R$ 25 milhões até o fim de 2027.