CBF inicia instalação do impedimento semiautomático no Maracanã

Entidade começa a montar estrutura em 27 estádios com custo de R$ 25 milhões; objetivo é evitar problemas de calibragem vistos na Premier League
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu o pontapé inicial para uma nova era na arbitragem nacional. Na última segunda-feira, 26, equipes técnicas iniciaram a instalação dos equipamentos do sistema de impedimento semiautomático no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Embora o trabalho já tenha começado, a tecnologia não estará disponível para a rodada de abertura do Brasileirão, nesta quarta-feira, e a entidade adota cautela ao não estipular um prazo exato para a estreia da ferramenta.

Investimento e fases do projeto

Vale destacar que a instalação dos equipamentos faz parte da terceira fase de implementação do projeto, que já passou por vistorias nas arenas.

Ao todo, a CBF instalará o sistema em 27 estádios pelo país e contemplará até mesmo locais provisórios. Por exemplo, a Arena Barueri receberá o aparato inicialmente para atender aos jogos do Palmeiras, mas a entidade transferirá a estrutura para o Allianz Parque assim que possível.

Para viabilizar a tecnologia, a CBF firmou contrato com a empresa Genius e estima um investimento robusto de R$ 25 milhões até o fim de 2027.

Cautela inspirada na Inglaterra

Ainda que a expectativa seja alta, a ordem interna é evitar pressa. Isso porque a CBF tomou como exemplo a Premier League, da Inglaterra, que enfrentou problemas de calibragem do software e demorou 32 rodadas para implementar o sistema com segurança na temporada de estreia.

Diante disso, a entidade brasileira planeja uma bateria rigorosa de testes para garantir a precisão das linhas antes de utilizá-las em jogos oficiais.

Portanto, o torcedor verá as câmeras sendo instaladas nas próximas semanas, mas o uso prático do impedimento semiautomático dependerá do sucesso dessa fase de calibragem, visando “blindar” a competição de erros técnicos.

 


