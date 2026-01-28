Bragantino estreia no Brasileirão com vitória nos acréscimos sobre o Coritiba

Bragantino estreia no Brasileirão com vitória nos acréscimos sobre o CoritibaCoxa joga com um a menos desde o primeiro tempo após expulsão de Josué e Juninho Capixaba marca de cabeça no fim
O duelo entre Coritiba e Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Brasileirão, terminou com vitória dos visitantes por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), no Couto Pereira. Em casa, o Coxa jogou grande parte da partida com um jogador a menos, após a expulsão de Josué ainda no primeiro tempo, e contou com grande atuação do goleiro Pedro Morisco para segurar o empate até os acréscimos, quando Juninho Capixaba marcou de cabeça e garantiu o triunfo do Massa Bruta.
O Bragantino garantiu um grande resultado e segue confiante no intuito de brigar por uma vaga nas próximas competições internacionais, de preferência a Libertadores, e não correr risco de rebaixamento, como nos dois últimos anos. O Massa Bruta começou bem a temporada 2026. Está invicto após seis jogos e é o único time da elite do futebol brasileiro que ainda não sofreu gols no ano.
Por outro lado, o Coritiba, campeão da Série B, retornou à elite do futebol brasileiro após duas temporadas e estreou em casa diante do Bragantino, único time da Série A que ainda não sofreu gol neste início de temporada. Mesmo com um a menos, o time foi valente, mas não conseguiu somar pontos em sua estreia no Brasileirão.
CORITIBA 0X1 BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro 2026 – 1ª rodada
Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo (Thiago Santos, 36’/2ºT); Willian Oliveira (Wallisson, 36’/2ºT), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier (Vini Paulista, 30’/2ºT), Lavega (Jacy, 18’/2ºT) e Pedro Rocha (Breno Lopes, 18’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.
BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Sant’Anna, 24’/2ºT), Gustavo Marques, Alix Vinícius (Pedro Henrique, no intervalo) e Juninho Capixaba; Gabriel (Marcelinho, no intervalo), Matheus Fernandes (Ignacio Sosa, 23’/2ºT) Gustavinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera (Vinicinho, 40’/2ºT) e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Gol: Juninho Capixaba, aos 48’/2ºT (0-1).
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Bruno Melo (CFC); Alix Vinicius, Gabriel, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Matheus Fernandes, Ignacio Sosa (RBB)
Cartão vermelho: Josué, aos 29’/1ºT (CFC)